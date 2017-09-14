RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:14

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?

В Hotab поважна причина. Він в березні 2022 перебував в Румунії, бо під Києвом стріляли.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:28

  detroytred написав:........
Я б міг би накнопати свою версію про як і чому відбувались процеси ще з до 2014 і далі, але, сорян, ліньки, бо надоб'ємно буде і, на жаль, це не майданчик для такого рівня безупередженого обговорення питань.
Понимаю вас, но жаль.
Интересно было бы прочитать ваше мнение.
Может, получится хотя бы конспективно?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:52

  Water написав:
  ЛАД написав:Я не пойму наши действия (или бездействие).

Ви можете показать як нада?
Не знаю.
Когда я служил, дронов ещё и в проекте не было.
Но вы, похоже, читать разучились окончательно.
Там было:
Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне.

В связи с этим и мои слова.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал

Больше опасаясь оккупации.

Уралу?
Голову на отсечение не дам, но если не ошибаюсь, уральские заводы не эвакуировали.
Но даже если такое было, то что вас так удивляет - до Волги немцы как-никак дошли.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:13

  trololo написав:
  ЛАД написав: Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые.


він йшов на поступки, розведення військ були ж, рускій язик, нато, весь набор..

проблема не в зеленському а в путіні. він підривав наші артилерійські склади і накачував свою армію ракетами і дронами. напад був неминучий, але це зрозуміло як завжди заднім числом. а до того ніхто в нас не сприймав всерйоз навіть байдена. президент сша на секундочку за пів року сказав про напад, а кацапи до останнього дня брехали в очі навіть більше, ніж брехали в 2014 що вони не при делах, які питання.
Розведення військ це не поступки.
А щодо "рускій язик, нато, весь набор..." не зрозумів. Зеленський щось змінив порівнянно з часами Порошенка?
Відмовився від НАТО? Послабив мовні вимоги (якщо не помиляюсь, навпаки посилював)? Що таке "весь набор"?
Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено. Значно простіше пояснити власним головотяпством або по аналогії з "Операцией Ы":
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:24

  UA написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?

В Hotab поважна причина. Він в березні 2022 перебував в Румунії, бо під Києвом стріляли.

Я Київ залишив під надійним наглядом пристойних людей.
Ну як «наглядом». Під «візуальним контактом» 😅
Але пацієнт повірив в себе, і вирішив що Київ обороняв лише він і 72-а бригада 😅
Але в основнім він :lol:
