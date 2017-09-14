RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 03:38

  Shaman написав:
  pesikot написав:21 вбита людина ... від "моралістів" жодного слова ....

а їм що - вони цекають на чергового номінанта премії Дарвіна, що знову вистрибнув з машини на ходу. з відстрочкою, але вистрибує... логіка відпочиває...

Ты в субботу будешь со своими парнями в районе Меноры или нет?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 03:58

  pesikot написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?


Так розкажи щось з 2022 року, про що я не бачив на власні очі ? )

Пушки и Барсики когда лижут(естественное и постоянное их движение по жизни) - видят только содержимое своего ароматного подхвостия.
А Тузики и Патроны и не дотягиваются до того места, поэтому просто вдыхают свои скрепные ароматы.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 07:03

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Я не пойму наши действия (или бездействие).

Ви можете показать як нада?
Не знаю.
Когда я служил, дронов ещё и в проекте не было.
Но вы, похоже, читать разучились окончательно.
Там было:
Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне.

В связи с этим и мои слова.

Шо в Сумах? В Сумах ворог підходить на відстань 500 метрів від міста?
Ось і рахуйте шо потрібно, плюс авіація, плюс артилерія 24*7, плюс підземні укриття.
