Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 03:38
Shaman написав: pesikot написав:
21 вбита людина ... від "моралістів" жодного слова ....
а їм що - вони цекають на чергового номінанта премії Дарвіна, що знову вистрибнув з машини на ходу. з відстрочкою, але вистрибує... логіка відпочиває...
Ты в субботу будешь со своими парнями в районе Меноры или нет?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 03:58
pesikot написав: sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.
тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?
Так розкажи щось з 2022 року, про що я не бачив на власні очі ? )
Пушки и Барсики когда лижут(естественное и постоянное их движение по жизни) - видят только содержимое своего ароматного подхвостия.
А Тузики и Патроны и не дотягиваются до того места, поэтому просто вдыхают свои скрепные ароматы.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 07:03
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Я не пойму наши действия (или бездействие).
Ви можете показать як нада?
Не знаю.
Когда я служил, дронов ещё и в проекте не было.
Но вы, похоже, читать разучились окончательно.
Там было:
Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне.
В связи с этим и мои слова.
Шо в Сумах? В Сумах ворог підходить на відстань 500 метрів від міста?
Ось і рахуйте шо потрібно, плюс авіація, плюс артилерія 24*7, плюс підземні укриття.
