andrijk777 написав:А варіант миру - доволі поганий бо вибори і скоріш за все втрата влади.
Розрахунки та аналіз експерта Ч, який на отих виборах собаку з'їв...працюючи в системі виборів, майже однозначно показують виграш Зе. На даний момент.
На даний момент!!! А щоб були вибори портібно підписати якусь угоду з РФ. Ви думаєте після того як Зе підпише щось з пу - як поведуть себе турбопатріотики? Очевидно вони назвуть це зрадою, капітуляцією і т.д. І очевидно не голосуватимуть за Зе. Більше того - після війни будуть задавати незручні питання - "А чому так багато територій було втрачено?", "А навіщо ми взагалі воювали?" і т.д.
Можете запам'ятати мій прогноз - Зе набере максимум 5-10%. При умовах що вибори будуть після закінчення війни, Зе піде на вибори і це будуть більш-менш нормальні демократичні вибори.
andrijk777 написав:І додам що я не вірю у вибори до закінчення війни(чи до РПВ).
Так домовляються про РПВ. Розрив тактів.
Трамп отримує миротворця. Україна вибори. А все зараз затягується, бо і рфія хоче за це погодження на рпв щось отримати від Заходу-Штатів й від нас; і Україна за це погодження на рпв хоче щось отримати від Заходу-Штатів і рфії.
Ось і торгуються... Неофіційно завжди гутарили, гутарять і будуть гутарити. А офіційні заяви, зустрічі тощо --- то таке... Вітрина.
Але що рфія, да і що Україна, і що Захід намагаються силою(((( отримати переваги. Перед остаточним вирішенням.
Мітинги під контролем: як тепер узгоджуватимуть масові заходи в Україні
Кабінет Міністрів України затвердив, що проведення масових заходів в умовах воєнного стану тепер вимагає узгодження з військовими.
Зокрема:
Для проведення масових заходів тепер потрібно узгодження з відповідним військовим командуванням. У Києві всі організатори мають отримати попередню письмову згоду Генерального штабу ЗСУ. Доручення підписала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та надіслала його міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади й головам обласних та міської (Києва) військових адміністрацій. Організатори, чиї заявки вже на стадії розгляду, також мають виконати цю процедуру та повідомити Київську міську військову адміністрацію (КМВА) про результат. Нові правила повинні бути доведені до відома всіх структур, які відповідають за виконання та контроль.
Гетманцев: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків
Він навів разючу статистику, яка ілюструє глибоку нерівність:
Нерівні витрати. Щомісяця на пенсійні виплати 4 тисячам суддів держава витрачає 440 млн грн. Таку саму суму отримують 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.
Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.
Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.
Спеціальний перерахунок. Пенсії звичайних громадян просто індексуються за загальною формулою. Натомість «спеціальні» пенсії автоматично зростають щоразу, коли збільшується зарплата у відповідних посадових осіб.
ЛАД написав:Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено.
да вам здається неможливо довести будь-що, що кидає тінь на рускіх нациків. мабуть і в бучі та ізюмі не було розстрілів, і дамбу не взривали
типовий підхід російської пропаганди: 0. не бреши, нічого не БУДЕ 1. докажи шо було 2. докажи шо не сам винен 3. докажи шо ми не пострадалі разом з вами 4. так вам і надо, мало вас померло, жаль шо раніше цього не зробили
і так абсолютно із усім. потім, коли наприклад пуйло розказує що до нападу на грузію готувались два роки, уже нікому не цікава минула брехня про "спонтанность і спровокованість"
В Украине нет органов следствия и судов? Вроде, есть. Насколько помню, у них не было выводов о диверсиях, всё объяснялось именно собственным разгильдяйством. Я основываюсь на этом, а не на "словах Путина" или "российской пропаганде". Это если вы говорите о доказательствах, а не о вере. А "докажи шо було" - правильный подход. Если не так, то и вас можно обвинить в чём угодно, в т.ч. и, например, в "распятом мальчике в Донецке".
Сестра мобілізованого телефонувала в ТЦК і просила видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів. Але, вони сказали:
Хай йде воює. А дітей на два тижні в лікарню, а потім до інтернату.
три роки не вистачило на оформлення документів? сестра теж кинула племінників на узбіччі? чи її теж мобілізували
У вас всё по принципу "тро-ло-ло"? Насколько понимаю, речь идёт об оформлении документов на опекунство, которые нужны сестре, чтобы детей оставили с ней, а не отправили в интернат. Без этих документов ей детей никто не отдаст. Оформлять их, пока с ними отец, никакого смысла нет, да и, скорее всего, никто и не оформит. Я уж не говорю о том, что, по-моему, отец-одиночка по закону освобождается от призыва. В этом, правда, не уверен.
katso написав:А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой. И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...
В цьому є логіка. 18-22 краще адаптуються ніж 40+ Не бачу в ситуації негативу. Україна і без війни вирізняється свавіллям прокурорів та судів. Конструктиву при таких обставинах бути не може. Якщо молодь вилізе з цього болота це плюс.
ще одна версія, і трощки щодо "таврійських партизанів"