ЛАД написав: Shaman написав: ви ще й брехливого бігунця взяли до себе в компанію. ЛАД, це вже деградація



просто цей бігунець веде себе дуже нахабно. от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.



але щоб потім не було маніпуляцій - "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". скільки це часу - 2025-2026 роки. як додаткові аргументи - США ще не вводили свої жорсткі санкції. ми ще не запускали далекобійні ракети - але схоже скоро почнемо, якщо Раша не отямиться. а також величезні втрати Раші при цих людських штурмах на баггі, так й власне величезний дефіцит бюджету країни.



Я никого здесь не беру "до себе в компанію".

Я не так уж редко соглашаюсь в чём-то с людьми, с которыми во многом расхожусь.

Трезвые мысли и вопросы бывают у всех.

И он-то "бігунець", но мы с вами так же, как и многие другие форумчане, не на фронте.

А ваши слова подтверждают, что конец войны вы даже не просматриваете.

Воща формулировка практически идентична моей формулировке вашей позиции.



"жорсткі санкції" вводятся уже 3,5 года. И... ничего.

"ми ще не запускали далекобійні ракети" - РФ их применяет уже давно. И шахеды.

В очень приличных количествах. Как видите, это не привело и не приводит к поражению Украины. Почему вы ожидаете лучших результатов от наших ракет, которые мы "схоже скоро почнемо" применять? Это точно так же не приведёт к поражению России.

Наши обстрелы НПЗ безусловно полезны, но к коренному ухудшению ситуации в РФ они не приводят. После не особо продолжительных ремонтов их работа возобновляется.

Дефицит бюджета... Да, есть. Так он есть и у нас. И, пожалуй заметно больший. Да, нам его компенсируют "партнёры", у которых бюджеты тоже дефицитные. Не настолько, как у нас и РФ, но всё же. И у них усиливаются партии, которые выступают против такой поддержки. Кто знает, чем это закончится.

Людские ресурсы несравнимы. Да, пока они привлекают в армию большими деньгами. Но если даже у низ закончатся деньги или желающие, то всегда можно объявить мобилизацию. Да это вызовет недовольство. Ну так у нас тоже это вызывает недовольство. И ничего. Живём с этим недовольством. Они со своей диктатурой, о которой вы постоянно пишете, справятся с этим, наверное, легче.



Уже писал - до войны "переговорные позиции" у нас точно были лучше, чем весной 2023. А тогда были лучше, чем сегодня. Вы уверены, что ещё через год-два наши "переговорные позиции" не будут ещё слабее?

Пока что мы теряем людей - и на фронте, и просто уезжают за границу. Теряем экономику. Спокойная жизнь вдали от фронта обеспечивается деньгами "партнёров". Сколько это будет продолжаться? Простят ли нам эти долги? Полностью или частично? Я не знаю. И вы тоже.

Я, сами понимаете, не работаю в Генштабе и не обладаю информацией. Но я не вижу, чтобы мы накапливали силы для решительного удара по врагу. Уже давно нет даже разговоров о каком-то контрнаступлении. Речь только о том, чтобы удержать линию фронта. пока это более-менее успешно удаётся. Темпы наступления росс. войск не впечатляют. Будет ли так и дальше? Возможно. Но, во всяком случае, перспектив улучшения не видно.

Ваша позиция это ожидание чуда.

зі мною ви не погоджуєтесь напевне ні в чому - щоб я не казав, у вас майже завжди інша думка. ви реально не бачите, що одна людина флудить, а інша пропонує дурні ідеї? а поєднує вас всіх - зневага до України, бажання довести, що нічого доброго бути не може.я прямо пишу, що бачу кінець в 2026 році - ви пишете, що я не бачу закінчення. як з вами можна розмовляти - ви заперечуєте те, що я написав прямим текстом.неодноразово писав - ще раз для вас повторюю - мобілізація на Раші для нас стане проблемою. але вони її чомусь не об'являють. ви вигадуєте різні причини. а вона одна - це стане сильним викликом для перевірки влади на міцність, й вони щось не хочуть перевіряти міцність своєї диктатури. може щось знають? теж багато разів наводив приклади, як швидко може впасти наче "міцна" диктатура...ми шукаємо пропозиція до Раші - як ви кажете. що робити, поки ми шукаємо. була ж вимога - припинення вогню, й шукаємо рішення. нагадати, хто відмовився?що значить позиції до війни? мені подобається ваша впевненість, що Раша мала право напасти. мало, що їй не подобається? вона буде на всіх нападати? я вже наводив приклади Мілошевича та Хусейна - що маж бути з тими, хто вирішив нападати, бо йому так хочеться.й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.якщо ми капітулюємо, то втратимо й людей набагато більше, й економіку нашу взагалі знищать - зніміть окуляри. сильно економіка Донецьку зміцнилася з 2014 року? кажуть воду дають двічі на тиждень - це як досягнення?моя позиція - це результат оцінок. але ви як завжди - диво. дуже вагомий аргумент.