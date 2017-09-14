|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:44
Shaman написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Так это о любой войне.
Есть, правда, ещё вариант поражения и капитуляции.
Там больше в тактике вопрос, а не в стратегии: что конкретному пэрэсичному оптимальнее делать - особенно если все идет к вашему варианту...
а що роблять пересічні - при загрозі окупації переїздять - але багато хто тягне до останнього. а хтось (меншість) залишається.
Спасибо, Кэп!
- кордоны-то закрыты
Но с "той стороны" - тоже переезжают. Правда в Европу, но то уже такэ...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:45
_hunter написав: Shaman написав:
сформулюю ще раз свою позицію
ми воюємо до моменту, коли не зможемо домовитися з Рашею.
Я же у тебя вчера спрашивал уже ровно про это же: если они _никогда_ на переговоры не пойдут - что тогда?
а оце фантастика - ніколи не буває, це вигадка. й ресурси Раші виснажуються сильно. в кого раніше - питання відкрите. але казати про значну перевагу Раші - це дуже велике перебільшення. тому таке питання безглузде. з серії, як будемо воювати з руськими на Марсі
в Раші є досвід, що буває коли втомлена солдатня повертається в столицю. під час походу Пригожина мені дуже сподобався заклик - Рубльовка, чекай на нас
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9518
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:45
jump написав:
Гетманцев: Пенсії для 4 тисяч суддів коштують країні стільки ж, як для 120 тисяч вчителів і медиків
Він навів разючу статистику, яка ілюструє глибоку нерівність:
Нерівні витрати. Щомісяця на пенсійні виплати 4 тисячам суддів держава витрачає 440 млн грн. Таку саму суму отримують 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.
Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.
Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.
Спеціальний перерахунок. Пенсії звичайних громадян просто індексуються за загальною формулою. Натомість «спеціальні» пенсії автоматично зростають щоразу, коли збільшується зарплата у відповідних посадових осіб.
А захистити цю всю красоту - "душу й тіло положити" повинні простий комбайнер Тарас чи токар Микола передпенсійного віку, які навіть військові звання не розрізняють, бо в свої кращі часи не служили через обмежену придатність, а тепер от постаріли - зцілились і готові штурмовики.
Ті самі Тарас і Микола, які за життя сплатили державі податків на декілька порядків більше, ніж отримал благ і яким, якщо доживуть, світить пенсія аж близько 100$.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5167
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:49
UA написав: trololo написав:
наприклад, я колись повірив що зеленський це шістка коломойського, саме тому проголосував за пороха.
але коли беня сів, уже стало неможливо заперечувати що мене обманули
зеленський це шістка
пахан змінюється...
в 2019 всі рос. тв та їх агентура в Україні працювали на Зе результат.
Але син та зять Данілича передали поводок від Зе в Лондон бо самі ходять під Лондоном.
Одна з причин війни це кидок Xуйла на виборах 2019
рос. ресурс використав, а шестерить пішов до інших.
Це все лірика.
як одна і причин може бути, але точно не основна. наприклад, якщо ви праві в тому, що зе шістка пінчука, і він кинув кацапів (погоджуюсь що кацапи працювали на перемогу зе (відос охлобистіна і пореченкова я памятаю, і обсирання порошенка) то виходить що це пінчук кинув х..., і йому треба ходити в лондоні чай перевіряти на полоній.
війна дуже масштабна та велика, масштаб війни неможливо переоцінити. а ви про якусь персональну обіду. х... не дурак, і горизонт планування від 5 років і вище ЗАВЖДИ
В ЗСУ не беруть?
в ЗСУ всіх беруть
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6214
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:50
trololo написав: detroytred написав:
От чисто для моделювання.
Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.
Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що?
Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі.
Це колія, лижня, перфокарта.
а чому ви думаєте що влада не буде нічого змінювати? капець програш може мати мілліон різних відтінків, очевидно що буде апдейт стратегії для мінімізації втрат.
зарахунок чого може бути мінімізація втрат? В нас технологічна перевага? Де саме? В них більше авіації, ракет, дальніх дронів. В них є стратегічна глибина куди ми не доцягаєм. А на фронті в нас рівновага, чутка вони продавлюют.
То за рахунок чого тримається фронт? як не піхотою?
Втрат буде все більше. як і просто з часом.. так і технологічно ми переваги втратили і чим їх компенсувати можно? Новими лініями оборони? )
Не знаю, чи вони кращі, бачив лиш поверхнево. Но допустим, кращі.
а резерви у нас є? Чи ви думаєте кругом все організовано відійде? З однієї лінії на другу?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3393
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:52
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
сформулюю ще раз свою позицію
ми воюємо до моменту, коли не зможемо домовитися з Рашею.
Я же у тебя вчера спрашивал уже ровно про это же: если они _никогда_ на переговоры не пойдут - что тогда?
а оце фантастика - ніколи не буває, це вигадка. й ресурси Раші виснажуються сильно. в кого раніше - питання відкрите. але казати про значну перевагу Раші - це дуже велике перебільшення.
Ага, вижу уже начал задумываться о смысле лозунгов - прогресс, однако
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 14:55
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Там больше в тактике вопрос, а не в стратегии: что конкретному пэрэсичному оптимальнее делать - особенно если все идет к вашему варианту...
а що роблять пересічні - при загрозі окупації переїздять - але багато хто тягне до останнього. а хтось (меншість) залишається.
Спасибо, Кэп!
- кордоны-то закрыты
Но с "той стороны" - тоже переезжают. Правда в Европу, но то уже такэ...
персічні - це не лише перелякані ухилянти. тому теоретично 75% може виїхати - але чомусь не їде, бо чим далі, тим гірші умови, програми згортають - а адоптуватися не так легко.
ти підозріло уникаєш цього питання. чи яка адаптація - як сидів, так й сидиш десь в офісі на Раші
з-під окупації виїздять переважно всередині країни - місця ще багато...
про ту сторону - тобі напевне краще знати. адекватні люди, хто міг - давно поїхали. а інших ніхто не чекає. жити в поточній Раші - це ніяких перспектив на десятиріччя вперед. але вони схоже самі цього хочуть - тому назад у минуле...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9518
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:01
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а що роблять пересічні - при загрозі окупації переїздять - але багато хто тягне до останнього. а хтось (меншість) залишається.
Спасибо, Кэп!
- кордоны-то закрыты
Но с "той стороны" - тоже переезжают. Правда в Европу, но то уже такэ...
персічні - це не лише перелякані ухилянти. тому теоретично 75% може виїхати
про ту сторону - тобі напевне краще знати. адекватні люди, хто міг - давно поїхали.
Это от чего такой процент странный - М23-60? 🤔
Дважды спасибо, Кэп! - ты сегодня в ударе
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:01
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Я же у тебя вчера спрашивал уже ровно про это же: если они _никогда_ на переговоры не пойдут - что тогда?
а оце фантастика - ніколи не буває, це вигадка. й ресурси Раші виснажуються сильно. в кого раніше - питання відкрите. але казати про значну перевагу Раші - це дуже велике перебільшення.
Ага, вижу уже начал задумываться о смысле лозунгов - прогресс, однако
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
мені твої кривляння не потрібні. ти краще сформулюй свою позицію, окрім пози страуса. вистачить питати, треба й відповідати
повторю, бо ти робиш вигляд, шо забув - а може й не робиш. й так, що треба нам робити, коли агресор не хоче домовлятися. не ховайся, покажи свою дурість
воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися - а то й шарфик з табакеркою вже хтось в кишені тримає
а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9518
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 15:02
Shaman написав:
..........
які умови, якщо агресор не хоче вести перемовини? які рішення? назвіть щось? що таке фінляндизація? давайте формулюйте. вільні вибори - та взагалі не питання. а Раша погодиться, коли Залежного оберуть? чи Притулу? якщо обираємо кого хочемо - то без питань. якщо лише проросійський уряд-маріонетку - то вибачте
й головне - які гарантії. я не знаю, як Фінляндії гарантували незалежність - запропонуйте. яко армії 50 тис людей й без ракет - то це просто запрошення до наступної агресії - не треба, вже й так багато втрат, як ви кажете.
ви дуже полюбляєте згадувати якийсь міфічні умови в минулому, виправдовуючи те, що треба домовлятися зараз на БУДЬ-ЯКИХ умовах. ми не проти перемовин. ау, де Раша, де перемовини проводять? щоб домовитися, їх треба почати - а Раша цього уникає, яке диво...
чому Раша впаде? так історія та економіка доводять, що автократії, які так керуються, а ще більше, втягнуті у війну - вони всі конають. кінець срср ви особисто пережили - так там економіка була потужніша, та й держава більш організована - на відміну від сучасної Раші.
про комунізм - я вам навів багато прикладів успішного (демократичного) й не успішного (комуністично/автократичного) розвитку. від вас знову про пропаганду без аргументів. так, погоджусь, праві антикомуністичні автократії більш ефективні ти живучі. й так, є багато країн, які не можуть дістатися до стану розвитої демократії - це теж є, причини різні й їх багато. але вже навіть напрямок руху підвищує рівень життя в країні - що бачимо по всій східній Європі. це вже крок убік. це з приводу питання - пропаганда - це коли довбять одне й теж без аргументів - як оце радянсько/російське. а я вам аргументую - а відповісти вам нема чим
Очень много слов. Не по делу.
О Финляндии здесь писали достаточно и ей никто ничего не гарантировал. "Гарантии" были только от СССР и финны точно так же могли говорить, что это "просто запрошення до наступної агресії". Говорить об этом по новому кругу? Зачем?
Мнение Кулебы вы почему-то конкретно прокомментировать не захотели.
Причём тут коммунизм и демократия/диктатура вообще не понял. Об этом у меня ни слова не было.
Что касается выборов, то вопрос не в персоналиях, а в проводимой политике. В Финляндии были разные главы государств, но да - антисоветчиков не было.
Что касается "краха РФ" - всё, конечно, возможно, но маловероятно (во всяком случае, в обозримой перспективе). "Блажен, кто верует, легко ему на свете".
Прекращение войны больше нужно нам, поэтому мы должны проявлять бОльшую инициативу, чем Путин.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35672
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121786
|
|
|1493
|305114
|
|
|6076
|979267
|
|