Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:02

  ЛАД написав:Пока что мы не предложили ничего интересного, кроме того, что наконец признали невозможность восстановления границ 91 военным путём.

Про границы 1991 года - это был вброс российской пропаганды, который здесь весьма активно распространялся.
Настолько активно, что сами распространители в него поверили

А теперь, типа, признали.
Что признали ? то чего не говорилось ?
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:02

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?


А до чого тут РАГС?
РАГС надає статус батька одинака?

При том:
наличие свидетельства о расторжении брака

Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?

Прямой: это первый шаг к получению статуса.

Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 30 сер, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:03

п1дар агент кидає законопроект. русня це використовує як інфо привід.
цьому методу 20 років
trololo
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:06

_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.


Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий наступний крок після розлучення не робить .
Мелеш шо попало, флудьор
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 сер, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:06

  trololo написав:
  _hunter написав:-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы :twisted:


а навіщо випускати в ефір російські іпсохи, придумані для зриву мобілізації? ботня і раша тудей і так поширить :mrgreen:
ви ще спитайте чому в марафоні х... не хвалять

Лубинец випускает в ефір російські іпсохи? :shock:
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель выясняет детали инцидента в помещении областного ТЦК и СП в Черновцах, где умер 32-летний мужчина.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы

ну то була друга людина в державі, причому з довідкою про розумову неповноцінність
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:08

  _hunter написав:
  Hotab написав:Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?

Прямой: это первый шаг к получению статуса.

Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."


Первый шаг, но далеко не единственный
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:12

  Hotab написав:_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.


Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий крок після розлучення не робить .

>>> Більшість (подавляюща!) жінок
Естественно:
На какую социальную помощь может рассчитывать одинокая мать / одинокий отец?
......
Итак, 3 196-2 500=696 грн.


>>> а чоловіків тим більше
А с ними совсем другая проблема:
В нашей стране суды всегда предпочитали мать при определении места жительства ребенка после развода. Дети, особенно маленькие, чаще остаются жить с матерями


Т.е. да: наличие записи о разводе - это не _гарантия_, что будет статус. Но сделать исключение в случае этих двух-трех человек -- вполне можно было бы (чисто по человечески).
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 30 сер, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:12

  fox767676 написав:
  _hunter написав:-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы

ну то була друга людина в державі, причому з довідкою про розумову неповноцінність

Насправді Андрію у шестирічному віці видавалася довідка із діагнозом про легкий ступінь розумової відсталості. У ній була приписка про те, що хвороба супроводжується нападами афазії, тобто порушена мова.

Афазія може проявлятися при найрізноманітніших захворюваннях. Однак нечленороздільна мова не впливала на його поведінковий фактор при спілкуванні з іншими дітьми, тому що лікар, який обстежував, довідкою підтвердив, що дитина «спеціального навчання не вимагає» і «може відвідувати загальноосвітні установи».


"Розумова неповноцінність" і "розумова відсталість" в зв"язку з порушення мови - це геть зовсім різні поняття ...
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 сер, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:13

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?

Прямой: это первый шаг к получению статуса.

Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."


Первый шаг, но далеко не единственный

Це може розглядатись лише як умова, щоб почати цей довгий шлях. Але навіть не крок.
Бо:
Після розлучення батько (мати) може продовжувати опіку про дітей.
Після розлучення може зʼявитись новий батько для дітей
Статус «одинак» може оформити мати, а не батько.
Тобто розказувати «розлучені, отже батько оформлює статус «батько одинак», рівноцінно «є рот, отже смокче»

Но сделать исключение в случае этих двух-трех человек -- вполне можно было бы.


Чим цей випадок унікальний?
Везе ірпінський віталя своїх дітей (дружина дозволила побачитись) на авто. Його зупиняють , а він «а я одинак!! Сам виховую! Ось виписка з РАГС про розлучення».
Віталік одинак, чи звичайний інтернетівський флудьор, як ти?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 сер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
