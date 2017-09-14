Додано: Суб 30 сер, 2025 14:58

Багато експертів в інтернеті не бачать жодних проблем провести вибори в дуже короткий термін.

Експерти в інтернеті кажуть що : Всі бабусі та дідусі, Які не мають смартфону можуть проголосувати На фізичних справжніх виборчих дільницях, Всі бажаючі хто має смартфон можуть проголосувати в Дії, Адже механізм такого голосування вже кілька разів випробуваний. громадяни голосували за кандидатів на Євробачення голосували за право носіння короткоствольної зброї. Експерти кажуть що У верховної ради є конституційна більшість для зміни конституції для зміни будь-яких законів і щодо виборів В тому числі. Тобто питання виборів у смартфоні наряду з виборами на фізичних виборчих дільницях, а також з виборами через Укрпошту наприклад при отриманні пенсії, Експетрти вказують що громадяни в тому числі і пенсіонери у прифронтових Районах отримують пенсії та інші соціальні виплати. Так потрібно попрацювати над механізмом, але ті ж Сполучені Штати Америки мають механізми голосування мало не паперовими поштовими листами, тобто досвід є в кого переймати при бажанні за місяць можна організувати вибори. Майже Всі військовослужбовці мають доступ до Star лінку і до смартфону, Окей можна розтягнути виборчий процес на тиждень коли / щоб пройшла ротація з віддалених позицій на нулі. Дехто з експертів, яких я читав в інтернеті , кажуть крамолу : Україна може спробувати залучити до цього іноземних спостерігачів, а також може вимагати тимчасове припинення вогню від росії, На час проведення виборів на 2 тижні наприклад. Росіяни офіційно заявляють про нелегітимність нашого президента, Тож недотримання такого припинення вогню для проведення нами виборів, Або зрив такого , який буде фіксуватися міжнародними спостерігачами, Ще раз покаже що росія абсолютно неадекватна, непослідовна та не зацікавлена У настанні миру.

Деякі експерти в інтернеті кажуть що це не підігравання росії,в Суспільстві є запит на вибори.

Як ви вважаєте варто вірити таким експертам ?