RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14945149461494714948>
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:52

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:ЛАД
А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.

І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?

Тупость прогрессирует?
Стремитесь превзойти пса вместе с котом?
Кавычки ставятся, в частности, для выделения цитаты. Если не обратили внимание, я это часто делаю.

в першу чергу лапками позначають те, що насправді ставлять під сумнів - звідки фраза в лапках. так, може особисто ви й виділяєте цитати, але "російські злочини" на цитату не тягнуть. я теж лапками позначаю російську мову інколи.

будемо вважати, що ви невдало виділити цитату, хоча трохи недолуго...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9580
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:55

  Shaman написав:а давно атеїст взагалі знає про існування Символу віри? ;)


Так кожен парторг, кожен комуніст, після 24.08.1991 року став віруючим, одразу

Ось така "магія" )))

Але ЛАД, написавши отой допис про символ віри, просто визнав, що УПЦ МП - є таким же засобом пропаганди російського миру, як і інши прояви та методи російскої пропаганди

Він же не написав, що вимоги росіян
права московского филиала РПЦ в Украине
- це не прийнятно

Він же за права московського філіала РПЦ
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12011
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:12

️Трамп про закінчення війни в Україні: «Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися».

https://dailycaller.com/2025/08/30/dona ... kyy-putin/
Xenon
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:24

  Xenon написав:
️Трамп про закінчення війни в Україні: «Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися».

https://dailycaller.com/2025/08/30/dona ... kyy-putin/

В оригіналі Maybe they have to fight a little longer.
Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36540
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8238 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:40

  Faceless написав:
  Xenon написав:
️Трамп про закінчення війни в Україні: «Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися».

https://dailycaller.com/2025/08/30/dona ... kyy-putin/
В оригіналі Maybe they have to fight a little longer.
Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми"
Так це і є прояви РаССейського мІрА
Ми ж не маємо представництв за кордоном, а отримуємо інформацію ласкаво переведену для нас кимось типу раша-тудей...
от і міняється слова
замість ПОБОРОТИСЬ на ПОСВАРИТИСЬ

ПС
для радєтєлей руССкАгА...
Черкащина, Звенигородка , дві могили одна 1975 року, друга 1979 року
Дочка ховала своїх Батьків , живе у Львові з 1957 , одружена за українцем, дівоче прізвище мами -Заховайко , тато -Карлов (прізвище чи то з німців, чи то з шведів , але вся рідня в селі під Одесою...
Ніби нічого такого...
от тільки написи - російською....
а тепер на хвильку-це зробила МОЯ мама і поховані МІЙ дідусь і Бабуся...
ЛАД - можеш пояснити , як людина, україна по національності в кількох колінах , проживаюча у Львові, одружена з галичанином який був на всіх мітингах за Незалежність, в ЦЕНТРІ УКРАЇНИ робить напис російською на могилі своїх батьків?

І спробуй тепер мене переконати - що педераційники це не сволота як по мові так і по справам.

ПС
мама померла 2 роки тому , тато ще в 1991... написи на ЇХ могилі - УКРАЇНСЬКОЮ.

ППС
я довго пробував пояснити молодшому -як так сталось що написи на могилі його прабабусі і прадідуся - російською і це найукраїніша Україна , центр , козаки.......
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 30 сер, 2025 19:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26899
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:42

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Тупость прогрессирует?
Стремитесь превзойти пса вместе с котом?
Кавычки ставятся, в частности, для выделения цитаты. Если не обратили внимание, я это часто делаю.

в першу чергу лапками позначають те, що насправді ставлять під сумнів - звідки фраза в лапках. так, може особисто ви й виділяєте цитати, але "російські злочини" на цитату не тягнуть. я теж лапками позначаю російську мову інколи.

Ох "граматей"...
Когда ставятся кавычки
Выделение прямой речи и цитат

Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В статье отмечалось: «Экономический рост замедлился». Если прямая речь начинается с нового абзаца, перед ней ставится тире, а не кавычки. Внутренние монологи (мысли, не произнесенные вслух) также заключаются в кавычки, если передаются как прямая речь.

https://gramota.ru/journal/stati/pravil ... t-kavychki

Как правильно там заметили
Из-за подобных тонкостей для корректной расстановки кавычек требуется не только знание правил, но и развитое чувство стиля и понимание контекста.

-- с последним у "некоторых" - проблемы :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10405
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:42

  Faceless написав:
  Xenon написав:
️Трамп про закінчення війни в Україні: «Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися».

https://dailycaller.com/2025/08/30/dona ... kyy-putin/

В оригіналі Maybe they have to fight a little longer.
Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми"

Это зависит от того, на кого он работает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8736
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21626 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 20:01

  Faceless написав:Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми"

---} https://suspilne.media/amp/1103198-tram ... v-ukraini/
Xenon
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 20:18

  Water написав:
  ЛАД написав:Интересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"?
И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? :)
Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами?
А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством?
Це буде перемога?
Что скажет экономист шаман?

Я не економіст, але з минулого досвіду роботи з людьми з усього світу, у т.ч. була одна філіпінка, простіше розмовлять англійською на якомусь середньому рівні. Чому? Тому-що багато країн вчать англійську, звісно у кожного свій акцент, таж філіпінка не вимовляла букву Ш, замість Ш була буква S. Французи дикий французський акцент.
Якщо хтось здуру повернеться, куди у Вівчанськ? Харків ще здивують нові українці, які вже зараз є, мовою "Мая твая нипанима, атайди ат маего жены". Звикайте. Це вам не 3 студенти з Нігерії, які непогано розмовляли російською і не тільки розмовляли, а й матюкались. Де їх навчили, в універі? В універі викладання англійською було. За кордоном у мене тільки одна знайома-викладачка, яка розмовляє українською, інші мабуть усі російськомовні, діти звісно у школах вивчали українську, не знаю чи продовжують онлайн.
Меншість українців може буть, якщо завезти мільйони громадян Бангладешу, Еритреї, Сомалі, Філіпін. Досвід срср завезених працівників з В`єтнаму шо показав? Вони спершу кучкувались, потім вивчили російську і українську мови, деякі у 90-ті додому чкурнули, але деякі залишились, одружившись з нашими.
Тому так.

PS: Стосовно зарплат, вакансія у структурі МВС, без броні, сісадмін, прифронтове місто, 18 тисяч гривень, не доларів чи ойро, саме гривень. Хто піде на ту вакансію, може Федоров спробує разом з Гетьманцевим?

ліхко, приймає шалений принтер сересеровський закон про боротьбу з туніядством, і вуаля, черга бажаючих на таку синєкуру
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40600
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 20:49

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Тупость прогрессирует?
Стремитесь превзойти пса вместе с котом?
Кавычки ставятся, в частности, для выделения цитаты. Если не обратили внимание, я это часто делаю.

в першу чергу лапками позначають те, що насправді ставлять під сумнів - звідки фраза в лапках. так, може особисто ви й виділяєте цитати, але "російські злочини" на цитату не тягнуть. я теж лапками позначаю російську мову інколи.

Ох "граматей"...
Когда ставятся кавычки
Выделение прямой речи и цитат

Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В статье отмечалось: «Экономический рост замедлился». Если прямая речь начинается с нового абзаца, перед ней ставится тире, а не кавычки. Внутренние монологи (мысли, не произнесенные вслух) также заключаются в кавычки, если передаются как прямая речь.

https://gramota.ru/journal/stati/pravil ... t-kavychki

Как правильно там заметили
Из-за подобных тонкостей для корректной расстановки кавычек требуется не только знание правил, но и развитое чувство стиля и понимание контекста.

-- с последним у "некоторых" - проблемы :lol:

ох ти ж який тупий. щось скопіювати можеш, зрозуміти вже ні. як там - вгадав всі букви, не зміг назвати слово :lol:

тепер йди в допис ЛАДа та порівняй свій приклад
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В статье отмечалось: «Экономический рост замедлился».
з тим, що він написав. й знайди відмінності (якщо зможеш звісно :lol: )

а розділ "как правильно там заметили" ти забув дописати, що це для ЛАДа ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9580
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 14945149461494714948>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122057
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14772)
30.08.2025 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.