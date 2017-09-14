RSS
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 20:52

️Трамп про закінчення війни в Україні: «Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися»
Вирішив вийти з переговорного процессу?
UA
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 20:57

  Shaman написав:
  detroytred написав:trololo
Оця дискусія Шамана з Хантером, де він задає питання "що робити?" яскраво показує колію, в якій влада за будь-яких розкладів.
...

де ви побачили дискусію? дискусія - це коли опоненти доводять один одному свою позицію, аргументуючи це. у випадку ху.нтера - це він хоче заперечити мої думки, але аргументів немає, тому в хід йде перекручування та демагогія, отримуємо купу флуду.

чого заперечити? причини різні - хтось тут ностальгує по срср (не булемо вказувати пальцем), хтось досі асоціює себе з Рашею (а людина яка спілкується російською, вважає себе вірянином РПЦ - до якої країни має себе відносити?). роки русифікації й загальна пропаганда руських - що срср, що поточної Раші - це все наслідки. й це надовго. ми бачимо це навіть по настроях країн Східної Європи, а що казати про нас. як мінімум до останнього раба, народженого в срср. це довгий шлях.

й ще є антиамериканські та антизахідні погляди, лівацькі ідеї. це більш наслідок срср й не тільки. й в Україні антизахідних поглядів притримується чимало людей - ми це й на форумі бачимо. найбільш прикольно, коли антизахідні тези просувають втікачі з-за кордону :D звісно з Європи.

але з аргументами в них біда, бо останні десятиріччя після розпаду срср чітко показали чого досягають країни прихильники різних ідей. ще раз нагадаю про ліві - КНДР, Куба, Венесуела. Раша давно відмовилась від лівацтва, там махровий капіталізм. тому використовують різну демагогію. одна з них - на мої аргументи замість зустрічних - просто назвати це пропагандою. я з цим стикнувся ще й до форуму. бла-бла-бла все красиво, переходимо до конкретики - а аргументів немає - бо рахунок й так на табло.

я б із задоволенням обговорив недоліки поточного стану розвинених країн (там є що обговорити, там зараз своя криза) й що робити - але нема з ким, ніхто не підтримує дискусію на цьому рівні. тут рівень - все погано, далі буде гірше 8)

незламникам перевзутися негайно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:03

  Faceless написав:...........
Це радує, ще 20 років тому була російська
  ЛАД написав:А вот "рашисты" и всё прочее категорически недопустимо и наказывать за это надо беспощадно.

Кого? Дітей? Діти (підлітки) оберуть найболючіші слова в поточному контексті. І ви нічого з цим не вдієте. Але це не пов'язано з тим, що вони десь від дорослих чули щось нехороше про слобожанців. Просто вони обирають те, що найбільше зачіпає.
Можливо, за таке треба дискваліфікувати всю команду, не знаю, не педагог.

Интересно, как у вас срабатывает. :)
А если бы наоборот, златопольцы кричали львовянам: "Бандеровцы!", - вы так же рассуждали бы? :)
В моём детстве "найболючіші слова в поточному контексті" были: "фашисты". Но никогда не использовали это против побеждающей команды.
Наказывать, конечно, в первую очередь, надо взрослых. Насколько понимаю, там оскорбления кричали и взрослые с трибун.
Но и дети там не такие уж дети - насколько понял, подростки в районе 14 лет. И с самого начала они "по словам тренера, в нецензурной форме начали показывать спортсменам из Златополя свое превосходство и заявлять, что победят на турнире".
И насчёт мата я недаром упомянул: "с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер.
Это всё "невинные детские шалости"?
И конфетка в конце: "позвонил организатор турнира.

«И сообщил, что нам назначено техническое поражение, потому что родители «подняли кипиш», что у нас был большой вратарь. Мы всегда учим наших детей единству и уважению к сопернику. Мы не говорим, что местные жители плохие, а наоборот здесь много красивых и радушных людей. И мы не говорим, что из-за некоторых нетрезвых лиц, все люди на Западной Украине плохие», – отметил депутат."
Всё нормально, по-вашему?
"Мы всегда учим..." и "Мы не говорим...", но дети/подростки запоминают, конечно, и слова, но гораздо лучше запоминают поведение и поступки по отношению к себе. Не сомневаюсь, что у них после этого остались самые тёплые чувства к львовянам. :mrgreen:
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:06

  Water написав:
  ЛАД написав:Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал:
- Вы там останетесь?
- Да ни за что в жизни!
И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".

Львів доволі недешеве місто шоби там залишатись без власної хати та за відсутності роботи.

Харьков до войны тоже не был дешёвым.
Но речь не об этом.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:08

Як тобі таке, Ілон?

flyman
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:21

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:в першу чергу лапками позначають те, що насправді ставлять під сумнів - звідки фраза в лапках. так, може особисто ви й виділяєте цитати, але "російські злочини" на цитату не тягнуть. я теж лапками позначаю російську мову інколи.

Ох "граматей"...
Когда ставятся кавычки
Выделение прямой речи и цитат

Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В статье отмечалось: «Экономический рост замедлился». Если прямая речь начинается с нового абзаца, перед ней ставится тире, а не кавычки. Внутренние монологи (мысли, не произнесенные вслух) также заключаются в кавычки, если передаются как прямая речь.

https://gramota.ru/journal/stati/pravil ... t-kavychki

Как правильно там заметили
Из-за подобных тонкостей для корректной расстановки кавычек требуется не только знание правил, но и развитое чувство стиля и понимание контекста.

-- с последним у "некоторых" - проблемы :lol:

приклад
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В статье отмечалось: «Экономический рост замедлился».


ох ти ж який тупий. :lol: -- я, в принципе, ожидал что с первого раза ты не поймешь - поэтому специально подчеркнул красными линиями исходный текст и цитату
Зображення

тепер йди в допис ЛАДа та порівняй мой приклад - я специально для тебя его чуть поправлю:
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В посте писалось: «російські злочини».

й знайди відмінності (якщо зможеш звісно :lol: )
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:31

  trololo написав:
  ЛАД написав:Может, расскажете, что не было избиения крымчан, которые уже ехали из Киева домой? Тоже "російська іпсоха"?
А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.


не знаю, може були, може ні. але ваша проблема в тому, що ви не розумієте, що росіяни (руками кого завгодно) можуть (могли) з легкістю організувати наприклад демонстративне спалення своїх прихильників в одессі, для підбурення війни. і спалення того автобусу для красивої картинки, анонси поїздів дружби, мовний закон, що завгодно.

і 2 травня в одесі і распятий мальчік, це іпсошка. просто в першому випадку люди загинули для інфоприводу, а в другому просто набрехали.
Могли.
Но всегда проще и легче списать всё на "происки врага", чем признать собственное головотяпство и разгильдяйство или, тем более, воровство.
Но, как уже писал, для этого у государства есть органы следствия и суда. Были решения судов о диверсиях и "происках врага"?
Или я что-то пропустил?

про шо з вами говорити, якщо ви не хочете навіть обєктивно оцінити факти убивства мирних мешканців херсону, на яке є відео зізнання самих росіян. або не хочете бачити, що підриви складів це була підготовка до повномасштабного вторгнення.

це як зі збиттям малайзійського боїнгу - спочатку признались, а потім придумали 10 протилежних версій брехні, чому це не вони. і досі не визнають. як не визнають участь своїх військ в нападі 2014
Я где-то говорил, что в Херсоне такого не происходит?
Я задавал вопросы, потому что хотел понять, почему этого нет (во всяком случае, никто не пишет) о таком в других местах. Херсон не единственное прифронтовое место. Мне казалось, что вы поняли мои вопросы и у нас был нормальный разговор. А теперь вдруг вы пишете, что я не хочу "обєктивно оцінити факти убивства мирних мешканців херсону". Именно, что хочу, поэтому и задавал вопросы.
А подрыв складов врагом... Если вам так проще, можете верить в такое.
Кто и как сбил малайзийский Боинг доказывали долго и скрупулёзно. И доказали.
В это можно верить. В точнее, не верить, а знать.
А диверсии против складов за несколько лет до войны... Когда украинские правоохранители признали вину украинских должностных лиц...
Простите, но домыслы меня не интересуют.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:38

  Shaman написав:.............
а давно атеїст взагалі знає про існування Символу віри? ;)
.......

Вы считаете, что атеист должен быть таким же безграмотным, как инструктор райкома?
Я когда-то и библию читал. И коран.
А вот на каком языке изложен символ веры меня как-то не очень волнует. Лишь бы понятно было.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:48

  Shaman написав:........
а розділ "как правильно там заметили" ти забув дописати, що це для ЛАДа ;)

Вы оказывается не только экономист, но и "видатний філолог". :)
Прямо, как товарищ Сталин: "В языкознаньи вы познали толк".
Но лучше бы вернулись и прочитали тот пост. Я просто процитировал человека, которому отвечал. А вы вместе с псами и котами уже полдня успокоиться не можете. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
а розділ "как правильно там заметили" ти забув дописати, що це для ЛАДа ;)

Вы оказывается не только экономист, но и "видатний філолог". :)
Прямо, как товарищ Сталин: "В языкознаньи вы познали толк".
Но лучше бы вернулись и прочитали тот пост. Я просто процитировал человека, которому отвечал. А вы вместе с псами и котами уже полдня успокоиться не можете. :)

так я визнав - недолуге використання лапок призвело до непорозуміння. "утиски" російської мови - це ж теж цитата? ;)
Shaman
