Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 01:55

  Shaman написав:й з приводу того, що диктатори люблять слухати, й що йому доповідають
У Кремлі розглядають відставку близького соратника Путіна через його пропозиції щодо війни проти України — ЗМІ
За інформацією російських джерел, диктатор РФ Володимир Путін розглядає можливість звільнення Дмитра Козака, одного з високопоставлених чиновників своєї адміністрації, який нібито висловлював незгоду з війною та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.

10 серпня The New York Times повідомляло, що колишній російський куратор окупованого Донбасу Дмитро Козак приватно повідомив Путіну, що вторгнення Росії в Україну було помилковим рішенням. Після цього він втратив вплив у Кремлі, а його позиції поступово зайняв інший високопоставлений чиновник Сергій Кириєнко.
Новость давно протухла, даже не второй свежести.
Это произошло ещё перед началом войны.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 02:08

  Shaman написав:........
депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили.
......

Я посмотрел бы, что вы запели бы, если бы вам "лише ногу прострелили".

Насчёт "сумнівів". Я уже понял, что вы истинный демократ и европеец. Следствие и суд не нужны. Зачем? Вы и так всё знаете.

И напомню, тыкать будете в ... да куда хотите. Мне не надо, тыкалка ещё не выросла.

Вам уже сегодня говорили, что вы прекрасно впишетесь в российскую действительность. Больших трудов не составит. Соловьёв когда-то тоже был вполне себе демократом и вполне адекватным.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 07:58

  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.
