Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:33

  Amethyst написав:
  candidat написав:Вопрос такой.
так вже працює Пошук по Форуму
viewtopic.php?p=5881113#p5881113

Кажется, по ссылке ситуация не та же самая.
Во-первых, насколько я понял, речь там о дебетовой карте, ибо по кредитной получить несанкционированный овердрафт гораздо сложнее, надо весь кредитный лимит исчерпать.
Во-вторых, если дело было в тот же день, когда написан пост, то дело было в рабочую среду, а сегодня - воскресенье.
Кстати, вывод кешбека таки провелся уже прямо в воскресенье, но в 18:02. Они там издеваются?
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:48

Re: Банк Глобус

  candidat написав:Они там издеваются?
Вони просто так працюють ))
