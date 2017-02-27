RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 04:39

  zerocool написав:Україну з Зімбабве порівнювати взагалі сенсу немає, якщо ви адекват.
Статистика по Африці спотворена по багатьох країнах, саме у Зімбабве більшість людей особливо молодих - безробітні, не враховуються в статистиці зп і живуть на суми в районі $12 на місяць. Велкам https://zimstat.co.zw/

Смотря в чём тут искать смысл. Конечно, страны очень разные. Например, тем, что с молодыми людьми в Украине сильный напряг и чем дальше, тем сильнее. Но я отлично помню, как где-то в 1993 году предполагалось, что, как молодой студент, я проживу на стипендию в 0.75$ в месяц. Доллар с тех пор несколько подешевел, но не в 16 раз. Вполне можем и до этого уровня обратно скатиться.

  zerocool написав:Середній прогнозований термін вступу України в ЄС після війни – десь 5-10 років за різними експертними оцінками, тим більше, що є чіткий роадмап.

А это точно прям неизбежность на уровне законов движений космических тел? Я думал, что это всего лишь оценка при условии, что куча народа будет согласованно работать в этом направлении. Помнится, в 1991м тоже было согласие, что стоит только от СССР отделиться, так сразу жизнь, как во Франции начнётся. Но да, ни разу не претендую быть экспертом. Посмотрю на нынешних экспертов через 10 лет, если доживу. До конца войны уже не долго совсем. На этом форуме годика полтора назад писали, что ГРУ пообещало, что закончится этой осенью.

  zerocool написав:А від слова маніловщина ну дууже пахне русньою.

Шшш, на Гоголя пока не посягают даже одесские украинизаторы, недавно опять переименовавшие полгорода. А явление маниловщины вполне интернациональное.
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 09:14

(в поддежку "moveton"):
По информации, для вступления в ЕС, напр.:
1) 6-ть томов требований, даже по розеткам...
(помню, изучал вопрос требований по импорту в ЕС нашей курятины. Даже такое, что первым, кто прикоснется к яйцу - должен быть покупатель; регламентация метража пространства на 1 курицу чтобы она не депрессовала, в итоге - оставили эту до-ковидную еще "маниловщину", посчитав экспорт в европу - бесперспективной для нас).
2) А еще - не более 60% долговой нагрузки. Сколько там у Украины уже: ок. 100?; а после войны сколько будет? (и сколько у нас долгов частным кредиторам, простят ЛИ они хоть что-то из них)?
3) И доброжелательные выстроили отношения с соседями: Венгрией, Польшей, Словенией, может и Румынией; они, КАНЕШНА, рады будут Украине в ЕС (вспоминая как поляки пропускали наше зерно, напр.) и всячески будут "протежировать" вступление Украины! (для вступления - должно быть единогласие членов ЕС).
