На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (23,7%), друге місце займав би умовний Блок Зеленського (19,7%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7,4%), умовні Партія Буданова (6,4%) і Партія Азов (5,9%).
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:04
Залужному довіряють більше, але перший тур виграв би Зеленський
Во!
Стоять і маневрують.
Так моя думка, що маневрують отими засобами ппо (ближнього), які виділені на захист усього умовного Саратова.
З усіма підприємствами, нпз та ін. об'єктами.
То про яке відтягування засобів ппо мова?
Достатньо інколи... (щоб взагалі рашикам не спало на думку зняти ці засоби і відправити до фронту), а не системно витрачати свої дрони, якщо правий Флеш і розрахунки показують низьку ефективність.
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:08
Точної відповіді однозначно ніхто не знає.
Але ж це звична зрозуміла справа, що при обмеженому ресурсі виконується маневр наявними силами і засобами . Тим більше що питання НПЗ резонансне, всі бачать ці втрати і далеко бачать. Навіть втрату вертольота в аеропорту симферополя мало хто з кацапів обговорює. А от НПЗ.. Да ще і при появі проблем з паливом.
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:09
Мова за сам принцип.
Хотаб його показав.
Да і ви самі з віконця такий же самий спостерігаєте майже щодня((
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А моя думка інша.
Нашій розвідці прекрасно відомо , що обʼєкти позачергового значення прикриті багатоешелоновано і майже непробиваємо (або пробиття вимагає таких ресурсів, що заподіяна шкода їх не варта). Наприклад фетішний кримський міст, резиденції пітуна, аеродроми , морські бази яких небудь човнів ядерної тріади, ключові нафтові і газові хаби. І навіть не пробують їх бити.
Зате розсмикують те, де нема потужної ППО. Змушуючи його туди все-таки ставити. А щоб десь щось зʼявилось, десь має убути.
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:17
я людина з вищою освітою. а вчити ми будемо тебе, бо в тебе лише дві навички - палкою махати та хабарні гроші перераховувати
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:22
Головне щоб після невдалого курортного сезону наш «візуальний контакт» не ламонувся в дорожню поліцію Хорватії , зі своїми навичками хабарництва. Там у них на Балканах і так не слава Богу, ще не подолали корупцію, так ще цього туди
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:25
який ти врешті-решт дріб'язковий. хочеш поваги - веди себе з повагою до інших, а так поки ти. в такому віці це вже не настільки актуально для адекватних людей
по тих економічних речах, про які ми сперечаємось - це я міг би навчити, якщо є бажання. а ти шукаєш собі однодумців між 9тикласників та людей зі звивиною від фуражки, все досягнення яких - кількість отриманих хабарів. яка гідна компанія
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:31
нехай пробує. а там в нього буде два варіанта - або зустріне хлопців з Албанії, які йому популярно пояснять шкідливість хабарництва, або його посадять хорватські прокурори - не своїх ще їм саджати - а тут готовий материй рецидивіст
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:33
Може у них з Любарським і протилежні погляди, але суті це не змінює.
Давайте по фактах:
1. Трамп і путін не договорились про мир. - це факт. Щоб там не стверджував Савромат, мир точно не погоджений. Звичайно "про щось" вони договорились і "щось вони роблять". Але по головному питанню домовленостей немає.
Прямий доказ цього факту - що Трамп хоче щоб сторони ще повоювали.
2. Путін пішов на поступки. Раніше він хотів 4 області цілком, зараз по-моєму ця вилога не стоїть. Цілком він хоче тільки ЛНР/ДНР. Любарський дещо ігнорить цей факт, але я його давно не слухав.
3. Зе пішов на поступки. Це без прив'язки до перемовин путін-Трам, просто констатація факту. Раніше Зе хотів "кордони 91", зараз ніби згідний на мир по лінії вогню.
Висновок такий - після усіх цих зусиль Трампа(дуже корисних для України по-моєму) сторони наблизились одна до одної. До миру напевне ще далеко, але та прірва у поглядах на можливі умови миру, яка була умовний рік тому - значно зменшилась.
