RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12481124821248312484>
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:49

  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Отопление :) (кроме очевидного: электрики)
У крупных ЖК свои котельные изначально были и "до того". Многие новые дома так же по проекту строились с крышной/подвальной "грейкой". Так же пошел усиленный переход на индивидуальные варианты.
_hunter
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _hunter написав:Отопление (кроме очевидного: электрики)


в смысле этих ящиков 3*1.5*1.5 хватает на электричество для 200 квартир ?
Или есть какие-то другие генераторы ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4165
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:04

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Отопление (кроме очевидного: электрики)


в смысле этих ящиков 3*1.5*1.5 хватает на электричество для 200 квартир ?
Или есть какие-то другие генераторы ?

Странно вы как-то проснулись...
Вот такого:
https://rozetka.com.ua/ua/360666807/p360666807/
где-то на 200-300 квартир хватит
_hunter
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:43

  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Електричний струм
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10659
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:51

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:Отопление (кроме очевидного: электрики)


в смысле этих ящиков 3*1.5*1.5 хватает на электричество для 200 квартир ?
Или есть какие-то другие генераторы ?

Странно вы как-то проснулись...
Вот такого:
https://rozetka.com.ua/ua/360666807/p360666807/
где-то на 200-300 квартир хватит

Просто вы товарищ не местный, к ващим звявлениям нужно относится с известной долей скепсиса
у нас такой - лифты без пассажирского, вода, отопление, свет на этажах
https://rozetka.com.ua/ua/445277351/p445277351/
возможно более мощные генераторы могут полностью потянуть дома помельче
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4165
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:53

  Frant написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:в смысле этих ящиков 3*1.5*1.5 хватает на электричество для 200 квартир ?
Или есть какие-то другие генераторы ?

Странно вы как-то проснулись...
Вот такого:
https://rozetka.com.ua/ua/360666807/p360666807/
где-то на 200-300 квартир хватит

Максимальна потужність 240 кВт.
Тобто 1 кВт на квартиру, максимум. Тобто, освітлення, телевізор, радіоприймач. Ніяких бойлерів, ніяких теплих підлог.

Якщо ж ліфти і водяні насоси також працюють від цього ж генератора, тоді повне вай-вай.
По 200 ватт на квартиру.

А хто гроші на солярку дасть??? В на технічне обслуговування?
Невже наші бидлани всі дружно розкошеляться на 1000-2000 грн з квартири щомісячно на солярку??!

>>> Ніяких бойлерів, ніяких теплих підлог.
Естественно. И даже электро-плиту не включить...

>>> А хто гроші на солярку дасть??? В на технічне обслуговування?
Как решают вопросы с оплатой я не знаю, но судя по тому, что еще в том году по всей округе этих "гробов" порядочно понаставили - как-то решать умудряются...
_hunter
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 20:57

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:в смысле этих ящиков 3*1.5*1.5 хватает на электричество для 200 квартир ?
Или есть какие-то другие генераторы ?

Странно вы как-то проснулись...
Вот такого:
https://rozetka.com.ua/ua/360666807/p360666807/
где-то на 200-300 квартир хватит

Просто вы товарищ не местный, к ващим звявлениям нужно относится с известной долей скепсиса
у нас такой - лифты без пассажирского, вода, отопление, свет на этажах
https://rozetka.com.ua/ua/445277351/p445277351/
возможно более мощные генераторы могут полностью потянуть дома помельче

Ну есть же ТТХ -- просто сравнивайте...
Ваш - ровно вполовину меньше того.
_hunter
 
Повідомлень: 10444
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:03

  _hunter написав:
  Бетон написав:Я так понимаю, осень зима будет без э.э. жк с генераторами, вероятно, будут в тренде

Без электрики - то еще такое, а вот если без газа... -- ЖК с собственной угольной котельной я что-то не припоминаю :oops:

ЖК від УКО з ЦО на дровах заграє новими барвами
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40660
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 03:41

  fox767676 написав:Что дают генераторы кроме лифтов и воды для высоких этажей?

Хіба цього мало?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36557
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 06:24

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:Отопление (кроме очевидного: электрики)


в смысле этих ящиков 3*1.5*1.5 хватает на электричество для 200 квартир ?
Или есть какие-то другие генераторы ?

Странно вы как-то проснулись...
Вот такого:
https://rozetka.com.ua/ua/360666807/p360666807/
где-то на 200-300 квартир хватит

1000 ватт на квартиру.
Якщо частину енергії використати на ліфти, насоси, освітлення приміщень - залишиться по 300-500 ватт на квартиру. Можливо, й того меньше.

Про теплі підлоги, бойлери і та. - навіть мови не може бути.

Кто заплатит за солярку и за ремонт генераторов? Это по 1000-2000 грн в месяц с квартиры, не менее.

В общем, ребятушки, урезайте аппетиты. Зима будет тяжёлой.

Какого **а пропадают сообщения?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23280
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1773 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12481124821248312484>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25332 17180431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 16:46
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6696129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4337)
04.09.2025 04:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.