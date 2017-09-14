RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це ти відрексив на свою дурню про матеріальний статок та свободи.
Смішний бурундучок попався
1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР
2 Презирство до військових звань_______кусок
3 Образа на можновладців що не оцінили
4 Претензії до можновладців-не допрацьовують...
5 Претензії до волонтерів - заховались..

Бурундучок - а чим ти в своєму житті був задоволений?
тепер бачиш як той раб який ти в собі створив - тобі сьогодні мстить?
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:56

  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Розповідають в цифрах про наслідки закону №10449



Почитайте коментарі, там або рашаботи або просто хворі люди, якийсь треш...

Спеціально перечитав коментарі до відео. Цілком адекватні і правдиві коментарі для нейтральних людей(я так розумію, американців). Є звичайно треш(проросійський), але дуже-дуже мало.
У вас очевидно сильно невірне представлення того, що люди інших країн(зокрема США) думають про цю війну.

Особисто мені сподобався цей коментар: "Пам'ятаєте вислів Генрі Кіссінджера: «Бути ворогом Америки може бути небезпечно, але бути другом Америки — фатально»? Україні знадобилося 3,5 роки та 1,5 мільйона вбитих та поранених, щоб це зрозуміти." :D :D
Який доречі набрав досить багато лайків.
  budivelnik написав:
  pesikot написав:Ну то зрозуміло куди ти пропав, бо зірочки самі себе не обмиють )

Долярчик, дивись ... Banderlog так співав про СЗЧ, так тебе підтримував.
А сам, як побачив, що можливо 4 маленькіх зірочки, на кожного погоні, замінити на одну побільше, так одразу передумав

Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
Майора даром не дають - мої вітання.
Паралельно питання до Бандерлога в контексті моєї дискусії з воєнпенсом
Бандерлог - а як вважаєш , який вміст в майорі твоїх заслуг і який можновладці для тебе умови створили?

Те що Ваш майор - то 100% заслуга пуйла-я не сумніваюсь . :D
Навряд чи поважний контрабандист розмінявби свою дохідну професію на якогось майора...
Але якщо пуйла відкинути?

Не так давно дурень співав, що 50% стають полковниками. Навіть в мирний час.
(Ліньки шукати, майорами в отому співі ставали, нагадай, під 90++%).

А тепер отакий "переворот думок" (с).
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:01

Трамп таки готовится сказать "а теперь - дальше сами!"?
У Трампа не залишилося ідей щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки сплив його черговий двотижневий термін, а зустріч Путіна й Зеленського так і не відбулася, — The Times (https://www.thetimes.com/us/american-po ... -9mlvwj56v)
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:04

Не балаболь і не балаболом будеш!©

  pesikot написав:Долярчик, ти - в СЗЧ, а Banderlog - herr майор )
З того всього, що ти понаписував - то лише одне слово правдиве "her")) яким ти і є😂😂😂
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це ти відрексив на свою дурню про матеріальний статок та свободи.
Смішний бурундучок попався
1 Презирство до інших родів військ___авіація це не РДР
2 Презирство до військових звань_______кусок
3 Образа на можновладців що не оцінили
4 Претензії до можновладців-не допрацьовують...
5 Претензії до волонтерів - заховались..

Бурундучок - а чим ти в своєму житті був задоволений?
тепер бачиш як той раб який ти в собі створив - тобі сьогодні мстить?

Тобто ти знов на вигадках-перекрученні-брехні вирішив збудувати єралашик.

1. Інтерпретував факт на презирство.
2. Хитродупий отакх, як ти!!!, прапорів саме так й називали. Факт. Кусками.
3. Про якусь образу зі стелі вигадав.
4. Да тут претензії до можновладців у 90+% учасників гілки. І що?
5. Не претензії до волонтерів в мене, а макання тебе в твою хитродупість.

То ж знов тупенький єралашик, побудований на брехні, в тебе, місіонер, вийшов.
Отже ж більше тобі будувати ні на чому.
Генериш і генериш.
