Акція продовжилась на рік, кешбек здувся з 10 % до 5% і максимум не 200 горіхів, а 100.
Причому нові умови застосовуються і для тих, хто отримав акційну пропозицію ще за старих умов
Коротше, хто не встиг, той не встиг
Додано: Вів 02 вер, 2025 14:07
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:53
Теж сьогодні був неприємно здивований цим фактом. Банк повів себе не дуже солідно та непорядно коли суттєво погіршив умови акційної пропозиції для тих, хто вже заробив 10% КБ. Тим більше, без попередження. Можливо, представники підтримки мають бажання це відкоментувати або пояснити?
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:03
Зауважу, що відповідно до пункт 9.3. правил акції: "Подорожуй Україною: 10% кешбеку за Sense дослідження" — організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.
У цій ситуації банк правомірно скористався цим правом й змінив умови акції, на жаль, дещо в гірший бік 😔
Щодо інформування, то в застосунку Sense SuperApp по цій акції інформація була оновлена, а також вийшла новина на нашому сайті, ознайомитись із нею можна за посиланням
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:04
Та хай нададуть офіційний Лист з вибачаннями від Предправлєєєнія
Таку чудову гру спаплюжити своїм когутством
Нарід ночами не спав, перечікуючи таймпаси
Вбачається, шо хай просто донарахують по 100 горіхів всім, хто вже побачив свої 10%.
Ну а залишок під 5% ми і якось самі настукаємо
Додано: Вів 02 вер, 2025 17:40
Ну ми таких м̶у̶д̶ ̶к̶о̶з̶ правИлок, які бігали в козаків-розбійників не по стрілочкам, що самі намалювали ще в першому класі лупили в кущах дошками від овочевих ящиків
ПС. Це не погроза. Це передавання досвіду.. і любові до клієнта!!
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:55
А мені персменша запропонувала ще відкрити картку і збільшити кл на 150к. Та ще і каже купите ОВДП за кл. От так і зробив і думаю в чому підстава?
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:20
Додано: Вів 02 вер, 2025 20:31
Мне говорила, что у них KPI за количество открытых карт в очередном месяце. Поэтому добавить КЛ на существующую карту - это не интересно. А вот закрыть её и открыть такую же, уже с КЛ 150к - ништяк. Правда, если персмен такое предлагает - это ещё не значит, что при оформлении КЛ дадут.
Додано: Сер 03 вер, 2025 03:32
По соточці, по соточці... Обліжки ж в розстрочку не дасть перевести.
