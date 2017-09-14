RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 08:53

detroytred

detroytred

Але тут-то ділити нічого-то.


Тут розважаються))
Я вам вже казав, «пости дописувача не обовʼязково відображають точку зору»))
Нагадаю вам вчергове, Долярек робить рівно те саме, вас влаштовує))
Просто у нього нема там персонального звернення до вас, ви ігнорите. Кендел звернувся саме до вас, ви нарешті помітили))
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 09:09

Hotab написав:

  Hotab написав:detroytred

Але тут-то ділити нічого-то.


Тут розважаються))
Я вам вже казав, «пости дописувача не обовʼязково відображають точку зору»))
Нагадаю вам вчергове, Долярек робить рівно те саме, вас влаштовує))

Так я пояснював чому влаштовує і також можу нагадати вчергове:
- основне: я продовжую вважати, що отаким Успіха зробили нападки на нього. Такої найдоброзичшивійшої людини, яким був Успіх раніше, я й приблизно не бачив ніколи і ніде. Унікальний... Він перший? Припускаю, що да. Але його наїзди на форумчан були в площині безобідній; а йому почали закидати повний треш... Тому отакого ж рівня трешаком Успіх почав відповідати. Це ключове - порівняйте ранні закиди Успіха форумчанам і закиди до нього коли він почав служити.
(Це як я мільйонеру - що він помиляється стосовно економіки, а він мені - про плату за пости, роботу на ворога. Неспідставні речі);
- особисто мене не чіпає, то й мені чому обурюватись саме персонально Успіха діями?!
Цілком логічно і достатньо в якості прикладів посилатися на моїх закидальщиків та розмірковувати про ситуацію взагалі.
Хочеться спільноті отак розважатися, то й нехай. Я лише можу позначити, що мені отак не цікаво. Тому навіть в якості алаверди я ще жодного разу не збрехав ні на чию адресу. Навіть в якості алаверди.
Якщо ж раптом помилюсь, то визнаю та вибачусь без проблем.
В мій же бік майже щодня деякі персонажі один за одним по колу лл'ють зі стелі потоки... Бо їм отак хочеться, схотілося.
От схотілося одному збрехати "(тому що для вступу до нормального ВУЗ-у не було ні знань, ні здібностей", іншому про плату за пости; третьому що крав пальне; четвертому.. і т.д.
І тупо брешуть і брешуть. Спокійнісінько, впевнено.
Ще й дорікаючи, співаючи мені про мораль тощо. Це треш. Повний трешак.

Тому й кажу: про себе, про себе брешіть до схочу. Ваша особиста справа. А в бік інших треба мати підстави, аргументи для претензій-звинувачень-вимог.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 03 вер, 2025 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 09:35

detroytred

detroytred

отаким Успіха зробили


Яким «отаким»?)
Він раніше знав, ті речі які ви зараз пояснювали Кенделу (про контракти, про відсутність якогось особливого боргу перед державою) , а після «нападів» на нього він забув? Могли б ви пояснити , що ви маєте на увазі?
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 09:43

Hotab написав:

  Hotab написав:detroytred

отаким Успіха зробили


Яким «отаким»?)
Він раніше знав, ті речі які ви зараз пояснювали Кенделу (про контракти, про відсутність якогось особливого боргу перед державою) , а після «нападів» на нього він забув? Могли б ви пояснити , що ви маєте на увазі?

Я маю на увазі, що раніше Успіх почав чіплятися до всіх по питаннях фінансових (так ви мені пояснили нещодавно?) і цим всіх дістав. А от в його бік, коли він почав служити, полетіли закиди від оцих "усіх" про не так служить, допоркуа отримує, сосісони і т.д.
Тобто трешакове знецінення його, як всл. Вояка, який тягне оту лямку.
Це абсолютно неспідставного рівня закиди.


От саме отоді від Успіха у відповідь полетіло про окуляри іт.д. Тобто дійсно важкі образи та звинувачення.
Зник унікальний доброзичливий Успіх, з'явився звичайний нормальний сучасний зубастик.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 09:48

  Letusrock написав:
  jump написав:Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ
Нині тривають слідчі дії, поліція вивчає дії складу прикордонного наряду.

скажуть що розгледіли в кишені візитку путіна, тому й застрелили. і справа закрита
  jump написав:а хай би собі втік...але ні... краще вбити... аби буряти не згвалтували.
перефразовуючи найуспішнішого "краще бути застреленим з вільного та демократичного українського автомату, ніж втекти і працювати на автозаводі в мирній загниваючій Чехії"

Если все повтикають на загнивающий Запад - кто Долг отдавать будет?..
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 10:08

*Да, согласен с мнением, что произошел шифт с БРИКСа на ШОС... с ведущей ролью КНР... при этом за бортом оказались Бразилия и ЮАР (отходят под контроль Запада)... а Индия пока как... в проруби... Наблюдаем.

Теперь эти двое зададутсо ваприсом НАХИБА... они играли в БРИКС... если по итогу их и США поимели и Китай их разменял с США...* (С)
_________________________________
Напрошується аналогія, що цілком можливо теж само сталося б і з Україною, якщо б вона вирішила пограти у такий східний вектор.

І ... можливо при грі і у західний вектор дещо подібне може ще статися.

Що так, що так ... "криваві землі" Снайдер.

Маємо те, що маємо. Лижня. До Перемоги.
І ключове (від Буданова) - перш за все треба самим українцям визначити цілі.
А з цим дійсно затик.. Наглухо.
