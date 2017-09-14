Додано: Чет 04 вер, 2025 14:09

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%.

Но можно взять немного другие годы.

Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%.

США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%.

Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла.

Мій - дуже коректний

Ваш - дуже не коректний.

1 Я взяв ОДНАКОВУ цифру на початку періоду

і однакову цифру на кінці періоду

2 Ви чомусь вирішили що розвиток від 16000 до 27000(2014-2024)

те саме що від 21000 до 27000(1988-1994)

........

А я взял одинаковую конечную цифру.

И сравнил рост до этой цифры за одинаковое время.

І просто показал вам, що такі методики сравнения чисто спекулятивны.

Вы в расчётах всегда принимайте как основу старт с каких условий жизни и уровня эволюции был там и там.Китай 51года мало отличался от Китая 81года.Как и США. А как США тогда жили хорошо показано в фильме "Назад в Будущее" 85года(вы может ещё с десяток таких НЕ пропагандистских вспомните)А в Китае что при Мао, что с десяток лет после него ездили на велосипеде в одних и тех же шмотках круглый год(там где не минус зимой) и ели рис с воробьями(перманентно), а обычный Бьюик 50х годов(Чайка Газ13) была и при Сяопине авто для высшего звена управления.И вообще при росте ВВП в уе на рыло нужно помнить и о росте зарплат за какой то период(часто кратный), и про то, что грамм золота стоил когда то при Никсоне 1$ 30č, то есть в 70 раз меньше чем сейчас. А при Рейгане один нормально оплачиваемый инженер мог содержать семью с двумя детьми и женой-домохозяйкой и платить ипотеку за гипсофанерный домик не в депрессивном штате не думая о завтрашнем дне.