andrijk777 написав:Нагадаю тобі що саме Трамп дав нам джавеліни перед війною. Тобто він дав зброю щоб не було війни!
Нагадаю тобі, Трамп надав джавеліни пісял того, як Конгресс його зобов"язав це зробити
А Байден ні? Байден також дав зброю після того як Конгрес зобов'язав його це зробити. + Байден ще й "зажимав" зброю, тобто давав менше ніж йому виділив Конгрес + Байден ще й усіх обдурив з ленд-лізом, по якому він міг давати необмежену кількість зброї, а дав нуль.
У тебе одне око бачить, друге ні. Очевидно що ти спотворюєш/перекручуєш факти так, як вигідно тобі.
Тобі, дурню, нагадати, як Трамп блокував передачу зброї, через Конгресс, оту саму передачу зброї, яку ініціював Байден
Ще питання, як передача джавелінів унеможливила війну ? В 2022 році це сильно допомогло ? )
flyman написав:ЄС: "я нє такая, я жду трамвая, і ваапщє внє палітікі"
Бельгія не передаватиме заморожені російські активи на допомогу Україні , - глава МЗС Прево Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні. За словами дипломата, бельгійський уряд "розглянув" можливість конфіскації заблокованих активів і дійшов висновку, що це також "підірве" довіру до євро .
Китайцев не надо привлекать. Они сами расселяются по всему миру с огромной скоростью. У нас их пока не много, но это только вопрос времени.
1. Китайці не кочівнки, в основному вони далі свого району не їдуть. 2. Якщо таки розселяються, то там де є можливість робити чінатауни. 3. Якщо розслеляються і не в чінатунах, а схрещуються з місцевими то за 2-3 покоління гібриди перетворюються в аборигенів.
ЛАД написав:"із дугіним терся в 2000х" и Корчинский. Он тоже агент ФСБ? Почему до сих пор не арестован и не осуждён? Он живёт в Украине, так что вполне в досягаемости СБУ. Фарион тоже была членом КПСС, причём вступила уже где-то в 80-х, как бы не под конец Союза. И старательно скрывала этот факт. Она тоже "агент ФСБ"?
цілком можливо, і корчинський і фаріон мали звязки із ФСБ. у вас примітивне бачення роботи фсбшної пропаганди як набору ботів які пишуть "путін маладец". кгб контролювало весь спектр суспільного життя - від партії, до неіснуючої церкви чи панк-рок гуртів.
навряд чи методи змінились. фсб фінансує ультра правих і ультра лівих по всьому світу. фсб контролює все, що попадає в російськомовний медіа простір. гіркін сидить думаю не за довгий язик, а тому що готується прийняти на себе роль лже-навального. і довести що не агент зможе тільки як навальний, своєю смертю
Агент ФСБ тоже может сидеть. И не только. Подтверждено Ягодой, Ежовым и многими другими. Но вы демонизируете и преувеличиваете роль и возможности РФ и, в частности, ФСБ, а ранее КГБ. Это, безусловно, серьёзные организации, но далеко не всемогущие. И объяснять все мировые события их деятельностью, это, мягко говоря, перебор. Очень мягко. Подтверждено развалом СССР. Или вы расскажете, что это был хитрый план КГБ?
Зеленский о встрече с Фицо: "Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его"...
Премьер Словакии по итогам встречи: Предложил Зеленскому наш опыт по вступлению в ЕС, потому что мы на этом пути сделали ряд фатальных ошибок... желаю, чтобы у Словакии и Украины были хорошие, дружеские, качественные отношения... Словацко-украинские взаимоотношения являются прекрасным примером того, как могут разные политические точки зрения влиять на сотрудничество... и формулу мира Зеленского поддерживаю...
prodigy написав:......... немає з ким вести дискусію, andrijk777-це як з дитиною десь 3го класа, а ЛАД -як дитина день 5 класу (Школы рабочей молодежи)
В Советском Союзе существовали специализированные образовательные учреждения для рабочей молодежи, а также партийные школы для подготовки кадров. Для рабочей молодежи, не получившей начального образования, предназначались Школы рабочей молодежи (ШРМ) и Школы сельской молодежи (ШКМ), которые предоставляли общее образование без отрыва от производства
Вы, похоже, разбираетесь только в судовождении (возможно, не могу судить). Так и пишите об этом. Остальные ваши знания исчерпываются тем, что вы услышали от Солонина. Сведения о ШРМ у вас ещё довоенные (до ВОВ)? После 1958 ШРМ давали среднее образование. Не получивших начального образования в эти годы давно уже не было, это не 20-30-е годы. Или у вас рано начались возрастные изменения?
Или у вас рано начались возрастные изменения?
ИЧСХ, у совков и у проросийских хомячков всегда одна и таже черта - оппонентам они всегда пытаются приписать умственную отсталость
Не веришь в вЯличие россии ? - Ты идиот Не веришь, что россияне захватят Донбасс ? - Ты идиот Не веришь в мощь Путина ? - Ты идиот
Советская карательная психиатрия - в действии )
И по фигу, что действительность совершенно иная. Для таких, главное - верить
Когда ты докажешь свою умственную продвинутость(а не отсталость) и перестанешь искать на этом аллахом забытом форуме в каждом пищущем на руцком(на котором тот учился с 7ми до 24х лет) адепта МП РПЦ и потенциального агента ФСБ?
detroytred написав:Про хто тут доказував, що в розвинутій країні ...
А ти уважно прочитав той пункт? Різницю між НАКОПИЧИВ економлячи витрати і ЗМІНИЛАСЬ внаслідок інфляційно-еволюційних - розумієш? От власне що ти цього не розуміє(не бачиш) - і виходить що ти невірно трактуєш ПРОЧИТАНЕ а не вірно трактуєш чому? В Україні я накопичив 150К , а маю 400К - різниця 250К зявилась саме тому що Україна-БІДНА В Швеції мені легше було НАКОПИЧИТИ... але тут виникає питання що легше Накопичити 400К - в Швеції точно не легше ніж в Україні 150К А накопичити 150К- В Швеції легше... але ці 150К не перетворяться в 400К , вони перетворяться хай в 200К Тепер розумієш різницю
Тому в тебе й виходить ти нібіито всюди знаходиш НЕВІДПОВІДНОСТІ... які є відображенням твоїх викривлених знань. От чому вивчити теорію і не здавати практику=не отримати права на водіння, отже цим Держава признає що теорія без практики це ноль без палички. Бо практичних знань немає...