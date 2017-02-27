Додано: Чет 04 вер, 2025 20:00

moveton написав: перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет. перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет.

Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa

з 27 травня 2025 до 27 вересня 2025

Нараховуємо кешбек 500 і 5 000 гр



Надсилайте або отримуйте міжнародні грошові перекази на суму від 500 грн (в еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку та щомісяця беріть участь у розіграші кешбеку. Один учасник акції може на кожному етапі отримувати 500 або 5 000 грн. В акції беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, які можна отримати й надіслати через ПриватБанк.



Більше переказів – більше шансів на виграш!



Хто може взяти участь в акції?

Повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Visa від ПриватБанку (Картка для виплат, картка «Універсальна» / «Універсальна Gold», преміальна).

Як стати учасником акції?

1. Зареєструйтеся в акції.

2. Отримайте або надішліть міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті).

Яка винагорода чекає на переможців?

🎁 Кешбек 500 грн отримають 1 000 клієнтів (250 переможців щомісяця).

🎁 Кешбек 5 000 грн отримають 100 клієнтів (25 переможців щомісяця).



Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек у розмірі 500 або 5 000 грн. Максимальна сума кешбеку не обмежується.





Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%.Ще у трьох запис типу 0 | х.х -- неясно що саме означає. Коли нуль, а коли х.х? Але це питання здебільшо філософське, бо от Genome на своєму боці при стягування забере 3%. А то боляче і нецікаво...Може щось і з меншою комісією тягне, але ж нині не всі реєструють укрів. От револют хотів навесні набирати укрів, а потім падлючне Моно на нього нагавкало, і все пропало.У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0%Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається.Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔Ні.То лотерея 😁Вже давня. Але вони не забувають нагадувати...