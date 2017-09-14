|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:01
Завдяки дітям школярам і дружині вчительці Долярек знає кілька віршів. Якби не просидів в армії пару років, то і табличку множення з синами б вивчив
Hotab
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:02
pesikot написав: Успіх написав:
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
По-перше, навчись читати тему гілки, ця гілка називається - "Напад росії і білорусі на Україну"
Тут не про бізнес-ідеї
По-друге, писати в темі про війну за бізнес-ідеї - це плигати по кістках загиблих
Напиши це будівельнику, який тут тони флуду/100500дописів НЕ по темі пише!
Тож, або нехай не флудить, або... - флудить у правильному руслі!
Успіх
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:04
Hotab написав:
Завдяки дітям школярам і дружині вчительці Долярек знає кілька віршів. Якби не просидів в армії пару років, то і табличку множення з синами б вивчив
По перше - дружина вже безробітня!
По-друге, мій старший вже другий рік у фізматі.
Тож дивись, щоб я тебе на многочлен не помножив!
Успіх
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:06
Hotab написав:
Завдяки дітям школярам і дружині вчительці Долярек знає кілька віршів. Якби не просидів в армії пару років, то і табличку множення з синами б вивчив
Так, у нього є молодший син ... з яким він, я маю надію, надолужить невивчене ))
Але це не точно )
pesikot
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:08
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
це класифікує Карний кодекс, не я.
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
"Дядя, ты дурак?"
Если все бизнесы "продадуть або консервують", то где люди будут работать и зарабатывать на жизнь?
Если закроются все магазины, то где люди купят еду?
Или вы расскажете, что это "по международным законам" обязанность оккупанта? Это, конечно, обязанность, но если люди не хотят обеспечить себя едой, то это их проблемы. Кормить бесплатно в обязанности оккупанта не входит.
Чисто сталинский подход.
як накручено - а люди мають обов'язково магазини формувати. чи коли немає магазинів, окупант має доставляти їжу? я вже задав питання - мені здається вести бізнес на окупованих - харам. хіба якщо як ми вміємо - все за готівку
Ну-ну.
Поедьте на ТОТ и попробуйте вести бизнес без росс. регистрации и не платить налоги.
Или попробуйте в городе (да и в селе) обойтись без магазинов.
Я не был в оккупации, не могу судить, но не уверен, что если вместо, например, старого предрайсовета, который откажется "сотрудничать с оккупантами", они поставят своего пришлого или местного уголовника. Конечно, требования оккупантов будет обязан выполнять и старый пред., но он хоть будет ещё и думать о людях. В отличие от местного уголовника или пришлого.
У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения.
якщо радянська людина норм, то нагадай що в срср робили зі старостами, які просто допомагали виживати односельцям під час німецької окупації? 25 років здається. треба бути послідовним ЛАД
"треба бути послідовним", Shaman
.
А то вы, с одной стороны, клеймите СССР как диктатуру чуть ли не фашистского толка, а с другой стороны, приводите его в пример.
yama
вже написав, зрадофіли так схоже пишуть, що можна й переплутати
и whois2010
очень разные и пишут совершенно по-разному.
И вы их прямо процитировали.
Или вы вообще не читаете пост, на который отвечаете, а разговариваете сами с собой?
й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так?
Поедьте попробуйте. Потом расскажете.
Да и куда людям ехать? В Украину? А жить здесь за что? Аренду квартиры вы им оплатите?
На Запад? Для этого тоже нужны деньги. Да и не кажется ли вам, что выталкивание людей за границу... как-то не очень хорошо выглядит.
Простите, но в 1932 именно такие, как вы, ходили по хатам и вытрясали всё до последнего зёрнышка. А теперь кричат о голодоморе, который устроили москали.
про виїзд - це про шизофренію тих, хто з одного боку пише, що з ТОТ можна виїхати, й тут же розповідає, що немає іншого виходу, як співпрацювати з окупантами. зазвичай це одні й ті ж люди.
що там було за наклеп? ЛАД, ще раз - не можна вимагати від інших, а самому брехнею розкидатися
я ідейний так, але як Дон Кіхот - я за справедливість
Вы заметили только о сложности выезда?
О том, как жить после выезда, вы "не увидели"?
И надоело отвечать на вашу демагогию.
Я не написал, что вы в 1932 году отбирали зерно. Я сказал, что это делали такие же "идейные" и не умеющие/не желающие думать хоть немного собственной головой.
Вы это выше подтвердили своим упоминанием о старостах в оккупации и отношении к ним в СССР.
Вопрос об учителях и директорах школ вы "вежливо опустили".
Отношение к людям, оставшимся в оккупации у вас чисто советское. Дети могут обойтись и без учёбы в школе.
А чего ещё ожидать от инструктора по идеологии.
ЛАД
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:10
pesikot
Так, у нього є молодший син ... з яким він, я маю надію, надолужить невивчене ))
Але це не точно )
Долярек відстане вчергове на множенні , бо буде прогулювати
Hotab
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:14
Успіх написав: jump написав: Станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав на контрактну службу близько 280 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
За його словами, Росія щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців
.
Скібіцький також нагадав, що в РФ діють значні фінансові стимули для контрактників. Зокрема, за підписання першого контракту військовий отримує 2 мільйони рублів.
Представник ГУР наголосив, що з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.
росіяни хочуть масовано атакувати Україну з повітря кожні 2-4 дні. Вересень може стати рекордним за нальотами
Там діють значні фінансові стимули
, а в нас діють значні примусові стимули
🤦🏻
Як то кажуть - відчуй різницю!©
то ти собі трошки грошенят наскирдував саме з примусових стимулів?
Shaman
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:15
Успіх написав: Hotab написав:
Завдяки дітям школярам і дружині вчительці Долярек знає кілька віршів. Якби не просидів в армії пару років, то і табличку множення з синами б вивчив
По перше - дружина вже безробітня!
По-друге, мій старший вже другий рік у фізматі.
Тож дивись, щоб я тебе на многочлен не помножив!
Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
А погружувати Hotab'у - ти ж від нього ховаєшься, як дідько від ладану )
pesikot
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:17
Успіх написав:
Але ми занадто зациклились на одному моєму прикладі))
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
чому ж занадто?
Ніц проти не маю ) я так чисто перше шо в голову прийшло написав...
мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
Banderlog
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:17
pesikot
ховаєшься
Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Hotab
