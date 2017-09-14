Келлог: "Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию"...
Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России... "Да," — сказал он...
Белый Дом (Хассетт): "Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения"...
Глава минфина (Бессент): "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам"...
Україна зможе тримати оборону ще 2–3 роки, — The Wall Street Journal _____________________ ??? Бо це тільки з боку рфії було про буферну зону, від європейців не було.
Орбан: "Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон"...
Успіх Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.
Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.
"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bud ... -po-evropi Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh
- по нпз за такої інтенсивності результату нема, треба нарощувати - кавказ все стабільно - 1,2 трлн. суто на переозброєння - в гіршому випадку будуть менше їсти - смерть пу не змінює нічого - потенціал мобілізації - партнери реагують лише по факту
І це лише до 30 хв. На іншій стороні ваг один аргумент --- "такі" думки відсікаю... вірю...
Може в другій половині будуть інші розклади..., але поки хай би він помилився, як з кавою. Але є і про снаряд в одну лунку двічі.
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
І незабаром зберуться разом Нептун, Довгий Нептун, Паляниця, Бобер, Лелека, Валькірія, Кажан, Батяр, Лютий, Фламінго і як вжарять по московії.... Хоча ні, не вжарять: вони ж вигадані
Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців.
Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.
А найменша група населення — це діти віком від нуля до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду в найближчі 50 років. Її чисельність — лише 1,5 мільйона осіб.
Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, лише знизить масштаб катастрофи.
Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик. Тобто без вливання приблизно 5 мільйонів економічно активних осіб на країну чекає економічний і соціальний колапс. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html
Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!
Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй! 1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання 2 дитини - 2роки... 3 дитини - все, можеш не йти воювати! (хто не може народжувати - теж нема питань - всиновлюй/вдочиряй!)
А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні! Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!
От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!