Додано: Пон 08 вер, 2025 15:42

detroytred написав: *Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне.*

Тобто мова про подію, яка не залежить напряму! від суб'єктів *Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне.*Тобто мова про подію, яка не залежить напряму! від суб'єктів

_hunter написав: На последний вопрос буквально сегодня коллеге отвечал: "Не смотри вверх" На последний вопрос буквально сегодня коллеге отвечал: "Не смотри вверх"

_hunter написав: А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит? А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит?

andrijk777 написав: А може це ти закриєш хлебальнік і перестанеш працювати проти держави Україна? А може це ти закриєш хлебальнік і перестанеш працювати проти держави Україна?

ну воно ж втілюється не якимось чарівним чином. Субʼєкти діють так, ніби пророцтво буде на 100% вірним (хоча майбутнє ще не настало і є різні варіанти розвитку подій), відповідно підлаштовують свої дії під такий сценарій, і це призводить до того, що пророцтво виконується саме в такому вигляді, як в нього вірять.до чого тут "Не смотри вверх"? "Не смотри вверх" - це про метеорит, який прилетить на Землю незалежно від того, що будуть робити люди.Майбутнє країни, про що ми конкретно тут говоримо, залежить не лише від зовнішніх факторів, а й чи не більшою мірою від самих українців, від їх дій. Тому аналогія з "Не смотри вверх" крива."всі" на фронт не підуть. Бо якщо таке станеться, то фронт не протримається і кількох тижнів. Фронт, нехай буде вам відомо, залежить від тилу не менше, ніж тил залежить від фронту.Тому задавайте правильні питання, щоб отримувати правильні відповіді. Не "чому броневики/обозники не на фронті?", а "чому самеє броневиками/обозниками, а не я? Вони б принесли більше користі на фронті, а я в тилу".тим, що закриваю хлебальники зрадофілам, які агітують всіх покинути країну, я "працюю проти держави Україна" Ну ніфіга ж собі заяви! Я бачу, мої заклики зачепили зрадофілів за живе.