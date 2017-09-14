|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 вер, 2025 11:32
_hunter написав:
Так а решение, решение-то какое?
рішення чого? Як відсторонити від влади іноземних маріонеток?) Ніяк.
Ця задача для мене не підйомна.
Але якщо мислити здраво то єдині люди в Україні які можуть собі дозволити перехопити управління маріонетками це вітчизняний олігархат.) Надо випускати Беню з тюрми і визволяти фірташа з під домашнього арешту в відні)
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:22
flyman написав:
..........
Захід (Індоєвропейська):
Ямна культура -> Бронзовий вік -> Антична Греція/Рим -> і т.д.
Схід: Китай (Китайська)
Що не так?
.........
Междуречья не было?
И в первой строке Египет пропустили. Точно был раньше, чем "Антична Греція/Рим".
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:33
Banderlog написав:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів
)
Но, но, но!
Пенсії - то таке...
А от бульбофюрера хіба М25-60(та і М18-60+) можуть собі дозволити зарплати БЕЗ ОСВІТИ в 20+100+70=190Кгрн?
4,5тис.дол/міс!!!
Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні!
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:44
3.53-4.20
Від звинуваченої сторони потерпілий згоден був отримати лише словесні вибачення, але...
І
Суд і звинувачення в ... хуліганстві((
Ще й з даною статтею обвинувачений не згоден.
При чому прокурор сам визначає важливість даного процесу.
Знаходився за 300 метрів - показ в суді.
Стояв за 10 метрів - первинний письмовий показав в прокуратурі.
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:47
ЛАД написав: flyman написав:
..........
Захід (Індоєвропейська):
Ямна культура -> Бронзовий вік -> Антична Греція/Рим -> і т.д.
Схід: Китай (Китайська)
Що не так?
.........
Междуречья не было?
И в первой строке Египет пропустили. Точно был раньше, чем "Антична Греція/Рим".
Бронзовий вік містить Межиріччя та Єгипет.
Вчіть матчастину (у вас пізнання згідно класової теорії що була в основі історії як то вчили в СРСР: общинний лад, рабовласництво, феодалізм, капіталізм, соціалізм, і вища форма: комунізм)
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 09 вер, 2025 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:53
Успіх написав: Banderlog написав:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів
)
Но, но, но!
Пенсії - то таке...
А от
Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні!
Починаючи з вересня нинішнього року, виплати будуть здійснюватися за таким принципом:
загальний розмір допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень;
родина одразу отримуватиме 3 млн гривень (1/5 від загальної суми);
решту коштів (12 млн гривень) виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно близько 150 тис. гривень щомісяця.
Коли діятимуть нові правила
Вони застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.
Для сімей загиблих воїнів, смерть яких була засвідчена раніше, порядок і строки виплат залишаються без змін.
Для чого зміни
У відомстві зазначають, що новий механізм покликаний забезпечити стабільну та довгострокову фінансову підтримку родин загиблих захисників. Водночас залишається можливість швидкого отримання частини коштів для покриття першочергових потреб.
Додано: Вів 09 вер, 2025 12:59
Banderlog написав: Успіх написав: Banderlog написав:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів
)
Но, но, но!
Пенсії - то таке...
А от
Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні!
Починаючи з вересня нинішнього року, виплати будуть здійснюватися за таким принципом:
загальний розмір допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень;
родина одразу отримуватиме 3 млн гривень (1/5 від загальної суми);
решту коштів (12 млн гривень) виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно близько 150 тис. гривень щомісяця.
Коли діятимуть нові правила
Вони застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.
Для сімей загиблих воїнів, смерть яких була засвідчена раніше, порядок і строки виплат залишаються без змін.
Для чого зміни
У відомстві зазначають, що новий механізм покликаний забезпечити стабільну та довгострокову фінансову підтримку родин загиблих захисників. Водночас залишається можливість швидкого отримання частини коштів для покриття першочергових потреб.
в труні кишень нема (с)
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:04
Banderlog написав:
загальний розмір допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень;
родина одразу отримуватиме 3 млн гривень (1/5 від загальної суми);
решту коштів (12 млн гривень) виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це еквівалентно близько 150 тис. гривень щомісяця.
Коли діятимуть нові правила
Вони застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.
Розумію, що кощунство, та...
Та нехай не дивуються здорожчанням житла у Західних областях. Та і в Києві, напевно, також.
За 3 лями можна взяти однуху, а то і двуху в Львові/Києві.
А якщо в іпотеку, так взагалі в Тетрісі можна брати...
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:06
Успіх написав: Banderlog написав:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів
)
Но, но, но!
Пенсії - то таке...
А от бульбофюрера хіба М25-60(та і М18-60+) можуть собі дозволити зарплати БЕЗ ОСВІТИ в 20+100+70=190Кгрн?
4,5тис.дол/міс!!!
Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні!
Так а що тебе зупиняє
Зібрав речі , та і зібнув з України …..
Досвід в тебе багатий як бігати під спідниці…..
flyman написав:
в труні кишень нема (с)
Воно то так, але...
Але це зовсім не заперечує їсти равіолі у Франції нашим незламницям, якщо за декілька місяців ДО розписатись/одружитись з військовим
