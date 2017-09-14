Успіх написав:Но, но, но! Пенсії - то таке... А от бульбофюрера хіба М25-60(та і М18-60+) можуть собі дозволити зарплати БЕЗ ОСВІТИ в 20+100+70=190Кгрн? 4,5тис.дол/міс!!! Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні!
Так а що тебе зупиняє Зібрав речі , та і зібнув з України ….. Досвід в тебе багатий як бігати під спідниці…..
Пан семінарист. От вірите - не випускають Кулєбу випустили - а нас із $-чиком - зась! Що там рибка на Кічкасу - добре ловиться?
Там, как помню по цитатам, человек плотно за Германией следит? - странно, что эту новость пропустил...
Німецькі політики відмовилися виділяти Україні додаткову допомогу, — Bild
Тиждень тому лідери коаліційних фракцій ХДС і СДПН прибули в Київ, відвідали зруйновані житлові будинки і зустрілися з Зеленським.
Всього через три дні їхні фракції проголосували проти пропозиції «Зелених» виділити додаткову допомогу Україні на 4,5 млрд євро. Таким чином мали зміцнити українську ППО.
вівторок, 9 вересня, російські окупанти атакували авіаційною бомбою селище Ярова на Донеччині. Удар здійснили у момент, коли люди отримували пенсії, внаслідок чого загинули понад 20 людей https://zaxid.net/news/
В шортах на полігон: на Чернігівщині мобілізованих одразу кидають на БЗВП
Підготовка мобілізованих чоловіків в одному з навчальних центрів Чернігівської області. На кадрах люди в цивільному одязі повзуть землею під наглядом людей у формі.
Новобранці проходять медогляди в коридорах лікарень поспіхом за кілька хвилин, без повноцінного обстеження, а після цього проблеми зі здоров’ям дають про себе знати на полігоні.
У поширеному в мережі ролику чоловіки без форми, в цивільному одязі, деякі в шортах і джинсах, пластують стежкою між зелені під звуки пострілів і вигуки людей у камуфляжі: "Повзем!" Їх супроводжують з десяток чоловіків у "пікселі" з автоматами. https://focus.ua/uk/ukraine/723245-v-sh ... ezhi-video
Сергій Куюн - директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики
Після мого останнього допису про індійський дизель, у якому я зокрема порушив питання закупівель Міністерства оборони, з’явилося два фідбека. Перший, МО, поки що неформально, протранслювало постачальникам, що індійський дизель не вітається. Поки незрозуміло, чи взагалі той екзотичний продукт потрапив до армії, але на майбутнє рішення начебто прийнято. За наявною інформацією, один з постачальників був змушений в дорозі замінити Індію на Грецію.
Другий. Міноборони нещодавно скасувало застарілу норму щодо температури спалаху 62 градуси. Як свідчить тендерна документація, серпневі й вересневі закупівлі дизпального здійснювались зі скасованою вимогою про потребу дотримання радянського стандарту щодо температури спалаху. У липні, про який я писав, норма ще діяла, що й призвело до появи у переліку потенційних позицій для постачання дизпального індійського виробництва. У Європі цей показник взагалі не нормується і зазвичай становить 55 градусів, а ті 62 перекочували до нас із радянських часів, коли такі вимоги до пального були продиктовані особливостями використання пального на флоті. Флоту в нас вже майже не залишилось, а ось норма виявилася живучою.
Здавалося б, дріб’язок, але саме він обмежував коло виробників двома НПЗ – «Укртатнафтою» (Кременчук) й орленівським НПЗ у Плоцьку (Польща), який робить на спецзамовлення «Укрнафти» в обмежених кількостях екзотичний «радянський» дизель. Після масованих обстрілів у червні перший залишив чат, другий виробляє стабільний обсяг. Ризик зірвати постачання для МО, про який неодноразово попереджали, став реальністю. Саме тому на арені й з’явився індійський дизель, який також відповідає радянському стандарту. Про це говорили довго. Та ось не минуло й трьох років, щоб хтось у Міноборони нарешті прибрав це неподобство.
І це лише один епізод дрімучості нормативної бази й підходів до закупівель у МО. Можу собі тільки уявити, скільки таких «бліх» у вимогах до олив і мастил, яких треба десятки позицій, а не одну, як у дизелі. І хоча в обсягах їх потреба начебто менша, без оливи нічого не поїде.
Якщо знову про дизель, то вже розпочався вересень, а тендеру на закупку арктичної або бодай зимової марки немає (окреме питання, навіщо купувати дорогу й обмежену в обсягах арктичну марку із температурою фільтрування -32 градуси?). Торік його традиційно оголосили у «свинячий голос» – наприкінці жовтня в обсязі понад 50 тис. т. Для розуміння, стільки «арктики» не продає за сезон весь ринок. В грудні додали ще 30 тис. т. Скажу так, закупити в означений час і терміни такий обсяг настільки ж нереально, як купити в «Укрзалізниці» купе до Варшави. Урятували комерсанти – «Укрнафта» й той же польський Orlen, які ще влітку «спрогнозували» такий запит Міноборони і почали бронювати потужності й обсяги заздалегідь. І ціну поляки дали базову, без урахування сезонних спекулятивних премій. Якби не це, в’їхали б ми у зиму 2025 року з такими ж порожніми баками, як зустріли повномасштабну війну у лютому 2022-го… Чому за стільки років не можна зробити висновки, невідомо.
