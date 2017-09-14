|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 вер, 2025 17:31
ЛАД написав:
И, вроде, никто и сегодня не отрицает, что существовали "общинний лад, рабовласництво,...". Или "гаплогрупа R1a" сразу создала капитализм?
А так понятно, что Украина колыбель человечества, Иисус Христос - украинец и далее по списку. И вообще, центр мира.
А що таке КАПІТАЛІЗМ ?
Ракова пухлина на тілі робочого й селянина?
Чи інструмент з допомогою якого покращилось середнє життя людини на протязі цивілізаційних процесів... ?
Чи хтось тут ризикне стверджувати що в рабовласницькому чи феодальному чи соціалістичному РАЯХ більшості було жити краще?
Один з тут присутніх вважає що в Україні ДОСТАТНЬО власного капіталу і МОЖНОВЛАДЦІ не створили умови щоб це ДОСТАТНЬО розвивалось далі....
І як аргументом який доводить його правоту - він приводить.....
НАЯВНІСТЬ базарів в 1990+ роках і велику кількість людей на цих базарах...
На його думку ВЕСЬ КАПІТАЛ ТОДІ БУВ ЗАРОБЛЕНИЙ і вичерпаний....
А таке просте запитання
а - чи є ВВП - похідною від наявного капіталу?
б - яке співвідношення( і як воно змінюється) наприклад при рості ВВП з 100 доларів/КИтай 1970 , до 13000 доларів( Китай 2020) ?
Проста логіка
а - чим менше ВВП - тим менша капіталізація
б - при рості ВВП - капіталізація росте швидше ніж росте ВВП
Пояснення
Якщо 100 доларів ВВП на душу... значить вартість інструментів 1 лопата з допомогою праці+лопата вирощується на 100 доларів рису....
Якщо ВВП -13000 доларів на особу - значить вартість інструментів.....становить приблизно 1/3 ВВП...
Тепер розумієте чому БІДНА країна Україна(ВВП до 6000 доларів на душу) по визначенню НЕ МОЖЕ мати ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ?
Чи пояснювати?
Додано: Вів 09 вер, 2025 17:33
pesikot написав:
Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона
І ніхто не чує ніяких страшилок від АТОвців яких знайшли педераційники по тій простій причині що знайдених педераційниками АТОВців більше ніхто не бачив....
Додано: Вів 09 вер, 2025 17:40
ЛАД написав:
viewtopic.php?p=5888535#p5888535
Shaman написав: andrijk777 написав:Це не позиція, це бажання
. У мене таке ж саме бажання.
Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.
............
*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.
ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка.
точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.
тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в ....
про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже
Бачення завершення війни
59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%.
Это "НІХто"?
И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
зроблю уточнення фрази, яка мала бути зрозуміла з контексту - НІХТО на цьому форумі
а частина населення вважає, що так. я теж так вважає, що справедливо - це повернення територій. але в світі немає справедливості - це ви праві ЛАД
. Хорватія чекала скільки 5 років? Азербайджан - 30 років. Німеччина - 45 років. Корея досі чекає - й вже йдуть розмови, чи потрібно. й ми почекаємо - я гадаю дочекаюсь часу, коли з'являться можливості говорити про повернення
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться
а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...
Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно
Думаю +- никогда
набагато гірше, не треба тут щось вигадувати. повернися, тоді поговоримо.
фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність - українцям ніколи не знімуть ті ж пільги, як й громадянам Німеччини. навпаки, гадаю доволі скоро українцям,які не зможуть адоптуватися, запропонують ті ж права, як й сирійським біженцям...ps
коли ти навчишся коректно цитувати - це ж не складно. роби вже скрини тоді
