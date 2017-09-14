_hunter написав:
Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020. краще читай повільно, по слогах
|
|
|
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:09
Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020. краще читай повільно, по слогах
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:11
це не критично
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:15
Ну да - "шла". А потом я начал говорить про ее причерноморского соседа. Тебе вот вообще каждое предложение разжовывать нужно?
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:18
казав би Бандерлог на вишці у ГУЛАГу. а потім верещав би:"произошла чудовищная ошибка". всі вони гадають, що пропетляють за умови диктатури. насправді багато хто й петляє - для яких моральні правила, совість - це набір звуків.
але Єжов свого часу показав, що й такі не пропетляють - дуже жалкував вже на власному процесі - "Я почистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил". Услід за наркомом Єжовим репресовано сто одного вищого чина НКВС — не тільки заступників Єжова, але й майже всіх начальників відділів центрального апарату НКВС, наркомів внутрішніх справ союзних і автономних республік, начальників багатьох краєвих, обласних і міських управлінь.
хоча тоді Бандерлог дійсно схоже що ти вірянин лицемір - як Паша мерседес. бо з такими поглядами які десять заповідей - жодної...
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:21
це в твоїй голові розмовляли якийсь голоси. будь-ласка, до своїх внутрішніх розмов не приєднуй мене. й флуд закінчуй, ми вже зрозуміли, що з якогось повідомлення ти почав розмовляти сам з собою
|