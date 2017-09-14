RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:55

  pesikot написав:
  Banderlog написав: Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?

Вже виправдання гітлерізму пішло ...

де це в мене виправдання німців?
За 6 міліонів пофіг?
Я глибоко стурбований, і навіть виражаю своє занепокоєння.
Шухевич правда якось носив форму вермахту... хоть я думаю він теж був стурбований)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:58

  flyman написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:


И сильно много "проголосовало" ногами ?

"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".

Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.


11% віком 18–22 років

Я вважаю, нехай їдуть ...
Нехай спробують ...

решта "навіки в фортеці"

>>> 11% віком 18–22 років
За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:59

  pesikot написав:

Який ти мразотний ...

а шо робить?
такі ми, ті хто охочі до мирних переговорів.
Сплошні мразі :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:03

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:
Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю,
Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень.
Ти баламут мозги не пудри.
Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.

ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:

а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі. хлоп, не тупи :lol:

й я так розумію, цитувати ти таки не навчишся - вибач, про що ми розмовляємо?.. ти найпростіші речі робити не можеш... :?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 вер, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Який ти мразотний ...

а шо робить?
такі ми, ті хто охочі до мирних переговорів.
Сплошні мразі :lol:

здатися ти хочеш, хоч й військовий. в армії ж немає капеланів з УПЦ РПЦ? отож...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:

а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.

Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:07

  pesikot написав:
  Banderlog написав:до чого тут євреї?

та дійсно, ні до чого ... 6 мільйонів знищили нацисти ... тобі по фігу
  Banderlog написав: Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?

Вже виправдання гітлерізму пішло ...

Як і виправдання рашизму від тебе

Ти точно в ЗСУ ? У мене великі сумніви, як і в твоєму православії
нормальне чорносотеннє православ'я - вони й самі євреїв громили. звідти й питання, до чого тут євреї 8)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:09

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Shaman
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:

а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.

Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...

Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020. краще читай повільно, по слогах 8)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:11

це не критично

  _hunter написав:За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:

"це не критично"
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
