|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:55
pesikot написав: Banderlog написав:
Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?
Вже виправдання гітлерізму пішло ...
де це в мене виправдання німців?
За 6 міліонів пофіг?
Я глибоко стурбований, і навіть виражаю своє занепокоєння.
Шухевич правда якось носив форму вермахту... хоть я думаю він теж був стурбований)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3446
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:58
flyman написав: pesikot написав: _hunter написав:
Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то?
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
И сильно много "проголосовало" ногами ?
"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".
Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.
11% віком 18–22 років
Я вважаю, нехай їдуть ...
Нехай спробують ...
решта "навіки в фортеці"
>>> 11% віком 18–22 років
За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11%
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10513
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:59
pesikot написав:
Який ти мразотний ...
а шо робить?
такі ми, ті хто охочі до мирних переговорів.
Сплошні мразі
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3446
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:03
_hunter написав: Shaman написав: Banderlog написав:
Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю,
Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень.
Ти баламут мозги не пудри.
Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...
Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то?
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі. хлоп, не тупи
й я так розумію, цитувати ти таки не навчишся - вибач, про що ми розмовляємо?.. ти найпростіші речі робити не можеш...
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 09 вер, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9746
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:04
Banderlog написав:
pesikot написав:
Який ти мразотний ...
а шо робить?
такі ми, ті хто охочі до мирних переговорів.
Сплошні мразі
здатися ти хочеш, хоч й військовий. в армії ж немає капеланів з УПЦ РПЦ? отож...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9746
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:06
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...
Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то?
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.
Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10513
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:07
pesikot написав: Banderlog написав:
до чого тут євреї?
та дійсно, ні до чого ... 6 мільйонів знищили нацисти ... тобі по фігу
Banderlog написав:
Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?
Вже виправдання гітлерізму пішло ...
Як і виправдання рашизму від тебе
Ти точно в ЗСУ ? У мене великі сумніви, як і в твоєму православії
нормальне чорносотеннє православ'я - вони й самі євреїв громили. звідти й питання, до чого тут євреї
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9746
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:09
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:Shaman
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...
Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то?
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.
Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020. краще читай повільно, по слогах
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9746
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:11
_hunter написав:
За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11%
"це не критично"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40747
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:12
Banderlog написав:
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|123804
|
|
|1493
|308118
|
|
|6076
|987117
|
|