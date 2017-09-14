thenewepic написав:

Banderlog написав: Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань

при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твояопинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.