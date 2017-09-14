RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15075150761507715078>
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:45

  pesikot написав:барабашов

Принаймі, я співчуваю 24 загиблому пенсіонеру, на відміну від тебе та "православного" ...

Ти теж хочешь поповнити ряди мразот ?

Не юродствуй.
пофіг тобі на пенсіонерів.
Як сильно співчуваєш? Даж їсти не можеш? Скільки за сьогодні загинуло на фронті? Їм ти тож співчуваєш?
Кожен день по прифронтових населених пунктах гинуть люди сотнями.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:46

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:......
І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів.
......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет.
А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.


Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона

тебя пытали буряты?
На закарпатье
куда ты здрыснул в феврале 22го(хорошо хоть шо не как пилот-пенс в Яссы)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:47

Я це люблю!©))

Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8617
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:50

  pesikot написав:барабашов

Принаймі, я співчуваю 24 загиблому пенсіонеру, на відміну від тебе та "православного" ...

Ти теж хочешь поповнити ряди мразот ?

Ти брехлива с*** котячого роду та шаріковської породи
Яка перше шо зробила з гуманітаркою від ЄС - вкрала собі зарядну станцію на лікарняноиу складі ще при перших обстрілах енергетики
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:51

  Успіх написав:Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40747
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:53

  Banderlog написав:
  pesikot написав:барабашов

Принаймі, я співчуваю 24 загиблому пенсіонеру, на відміну від тебе та "православного" ...

Ти теж хочешь поповнити ряди мразот ?

Не юродствуй.
пофіг тобі на пенсіонерів.
Як сильно співчуваєш? Даж їсти не можеш? Скільки за сьогодні загинуло на фронті? Їм ти тож співчуваєш?
Кожен день по прифронтових населених пунктах гинуть люди сотнями.

Це тобі пофігу ... "православний" ... а мені - ні

Ти постійно виправдовуешь військові злочини росіян ...
При цьому, нахабно насміхаєшься ... над загиблими ...

PS. Юродивый - это твоё москальское.
Ты сильно палишься на мелочах
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 09 вер, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:00

  барабашов написав:
  pesikot написав:
Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона

тебя пытали буряты?
На закарпатье
куда ты здрыснул в феврале 22го(хорошо хоть шо не как пилот-пенс в Яссы)


120кг тушки, я на Закарпатье не выезжал, ты наврал )

  барабашов написав:Яка перше шо зробила з гуманітаркою від ЄС - вкрала собі зарядну станцію на лікарняноиу складі ще при перших обстрілах енергетики

И тут ты наврал )

Чем заслужил почетное звание - мразота ментовская ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:12

  pesikot написав:
  барабашов написав:
  pesikot написав:
Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона

тебя пытали буряты?
На закарпатье
куда ты здрыснул в феврале 22го(хорошо хоть шо не как пилот-пенс в Яссы)


120кг тушки, я на Закарпатье не выезжал, ты наврал )

  барабашов написав:Яка перше шо зробила з гуманітаркою від ЄС - вкрала собі зарядну станцію на лікарняноиу складі ще при перших обстрілах енергетики

И тут ты наврал )

Чем заслужил почетное звание - мразота ментовская ))
ти пишеш і думаєш російською? А я палюсь?)
Ну раз він наврал, то розкажи сам за зарядну станцію.
Її тобі подарили?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кіся продовжуй на рідній, пушкінській та достоєвського, у Пєрмі на кіче що ти вчив
Ми заскрінемо и запам'ятаємо твої пєрли
Потім тобі буде беркутовський масаж двома зв'язаними колючим дротом ПР-73 отвору відвода газів від перетравлення просроченого хєка
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 20:19

  Успіх написав:Яке гарне ЩИРЕ ставлення тут до війсових!

І то ще не підключались сюди дві незламниці))



Бандерлог - ти там хоч періодично побратимам давай читати оцей форум! :lol:
Нехай знають, як любить їх народ і ЖДЕ! :mrgreen:


Це "любофф" до вас двох ... а казати за всіх - це ознака психічного розладу )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15075150761507715078>
Зараз обговорюється
ПУМБ (6716)
09.09.2025 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
