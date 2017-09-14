Это была действительно очень тяжёлая и рискованная операция и очень эффективная
Спочатку випадковий дрон кожні кілька місяців, люди до нього звикають. Потім дрон кожні кілька тижнів, люди до нього звикають. Потім кілька дронів кожні кілька тижнів, люди до цього звикають. Потім ~10 дронів одночасно, не дуже помітна реакція, але вони оцінюють, як саме реагує НАТО і які у них є можливості. Потім одного дня це будуть сотні дронів і ракет. І от тоді подивимося, наскілььки "ефективною" буде операція. Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
Навчитись діяти рішуче також потрібен час. Згадайте ЗСУ зразка весни 2014, коли віддавали зброю тітушкам, які переривали дороги з мисливськими рушницями Поляки теж відчують смак битви і будуть діяти нормально.