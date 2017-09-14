RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:29

  Xenon написав:
Туск :

Это была действительно очень тяжёлая и рискованная операция и очень эффективная

Спочатку випадковий дрон кожні кілька місяців, люди до нього звикають. Потім дрон кожні кілька тижнів, люди до нього звикають. Потім кілька дронів кожні кілька тижнів, люди до цього звикають. Потім ~10 дронів одночасно, не дуже помітна реакція, але вони оцінюють, як саме реагує НАТО і які у них є можливості. Потім одного дня це будуть сотні дронів і ракет. І от тоді подивимося, наскілььки "ефективною" буде операція.
Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:34

Напад росії і білорусі на Україну

Навчитись діяти рішуче також потрібен час.
Згадайте ЗСУ зразка весни 2014, коли віддавали зброю тітушкам, які переривали дороги з мисливськими рушницями
Поляки теж відчують смак битви і будуть діяти нормально.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:39

  whois2010 написав:Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу


Немає причин для паніки, життя продовжуватиметься у звичайному режимі, — прем'єр Польщі Туск. :lol:

Україна готова допомогти Польщі створити систему оповіщення та захисту від російських дронів, — Зеленський :lol:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Ми збудуємо стіну дронів і запустимо моніторинг кордону Європи з РФ». :lol:
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 11:55

  Успіх написав:Хотів тут запитати - "ну тепер то НАТО згадає про 5статтю і покаже кулак пуйлу, чи тихо-стурбовано обісреться?"

Але, прочитавши тут декілька дописів, зрозумів що останнє☝️

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 12:03

❗️Офіційно! Польща збила 4 з 19 російських дронів, – Туск.

с угрозой боролись польские F-16, голландские F-35 и итальянские разведывательные самолёты, а также самолёты-заправщики.


нужно было еще атомные подводные лодки подтянуть, тогда бы больше сбили
