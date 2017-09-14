|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:25
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:41
НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйона євро на збиття дешевих російських дронів, які залетіли на територію Польщі в ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини. У НАТО встановили, що три російські дрони були знищені двома винищувачами F-35. Щодо четвертого російського дрона ще проводять перевірку.
Пілоти винищувачів збивали російські дрони за допомогою ракет типу AIM-9 Sidewinder, а кожен запуск обходиться більш ніж у 400 000 євро. Журналісти підкреслили, що на збиття трьох російських безпілотників знадобилося б щонайменше три ракети, з чого виходить, що НАТО довелося витратити щонайменше 1,2 мільйона євро на захист повітряного простору Польщі.
Додано: Чет 11 вер, 2025 14:56
Напевно це іпсятина, так?>>>
"В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров. Мужчина по имени Игорь погиб после издевательств, побоев и пыток, которым, по словам его семьи, он подвергался в Ровно.
Родные рассказывают, что его били прикладом по голове, заставляли приседать, становились ногами на руки и даже обжигали ноги неизвестным веществом — кислотой или смолой. Он жаловался на сильный голод и просил близких принести ему еду.
Позже Игоря отвезли в больницу, где врачи, несмотря на многочисленные травмы, отказали в госпитализации, заявив, что причин для этого нет. Его отправили домой, где состояние резко ухудшилось. 19 августа мужчину отвезли в местную больницу в Копычинцах, где врачи выявили переломы рёбер и серьёзную травму грудной клетки. Однако для госпитализации ему сделали тест на COVID, который показал положительный результат. По словам семьи, врачи сами признавались, что диагноз «коронавирус» в данном случае — лишь прикрытие, так как проблемы вызваны именно побоями.
Игоря поместили в инфекционное отделение в Чорткове, где родных к нему не допустили на ночь. Утром 20 августа близкие узнали, что он умер.
Этот случай стал ещё одним свидетельством чудовищных условий в украинских учебных центрах, где мобилизованных подвергают издевательствам и избиениям, а система здравоохранения фактически отказывается спасать тех, кто попадает туда после «подготовки»."
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:01
Успіх написав:
Напевно це іпсятина, так?>>>
В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров.
Ипсятина не сам случай, а то, что про это теперь будут трубить из каждого утюга. Убили бомбой 20+ пенсионеров, ну это война, бывает, ничего страшного, статистика. Какой то инструктор с ПТСР загнобил новобранца - шок, сенсация, хвашисты.
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:05
Успіх написав:
Напевно це іпсятина, так?>>>
"В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров. Мужчина по имени Игорь погиб после издевательств, побоев и пыток, которым, по словам его семьи, он подвергался в Ровно.
Родные рассказывают, что его били прикладом по голове, заставляли приседать, становились ногами на руки и даже обжигали ноги неизвестным веществом — кислотой или смолой. Он жаловался на сильный голод и просил близких принести ему еду.
Позже Игоря отвезли в больницу, где врачи, несмотря на многочисленные травмы, отказали в госпитализации, заявив, что причин для этого нет. Его отправили домой, где состояние резко ухудшилось. 19 августа мужчину отвезли в местную больницу в Копычинцах, где врачи выявили переломы рёбер и серьёзную травму грудной клетки. Однако для госпитализации ему сделали тест на COVID, который показал положительный результат. По словам семьи, врачи сами признавались, что диагноз «коронавирус» в данном случае — лишь прикрытие, так как проблемы вызваны именно побоями.
Игоря поместили в инфекционное отделение в Чорткове, где родных к нему не допустили на ночь. Утром 20 августа близкие узнали, что он умер.
Этот случай стал ещё одним свидетельством чудовищных условий в украинских учебных центрах, где мобилизованных подвергают издевательствам и избиениям, а система здравоохранения фактически отказывается спасать тех, кто попадает туда после «подготовки»."
Успіх, мені дійсно складно повірити що людину з переломами направили додому, а потім ще в іншій лікарні ставили діагноз без підтвердження переломів ребер. А знаєте чому, тому що форма це лікар+головний лікар. І вони підсудні. Кожен. І розтин невірний це карна справа.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:07
Xenon написав:
🇧🇾🇺🇸 США знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа», заявив спецпредставник президента США Джон Коул, який прибув з візитом до Мінська, повідомила пресслужба Лукашенка.
Також за його словами США «дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю», цитує його BELTA. Крім того, він нагадав про телефонну розмову Трампа з Лукашенко, коли лідер США був в літаку на Аляску перед зустріччю з Путіним.
«Зняття санкцій (з «Белавіа»), про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, – це тільки початок», – додав він
То що виходить, замість "белорусів погонять буряти в мясні штурми на Польшу" їх ще приймуть в ЄС на 30 років раніше за нас.
Знову Батя всіх переграв
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:10
alex_dvornichenko написав:
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
а де це написано що наприклад "моб.система має право вбити 1% від кількості вбитих руснею"?
По аналогії якщо за рік 10 000 людей загине в ДТП, то патрульні мають право 31 грудня піти постріляти по перехожим тільки чур щоб не більше 100 вбитих
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:36
Letusrock написав: alex_dvornichenko написав:
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
а де це написано що наприклад "моб.система має право вбити 1% від кількості вбитих руснею"?
По аналогії якщо за рік 10 000 людей загине в ДТП, то патрульні мають право 31 грудня піти постріляти по перехожим тільки чур щоб не більше 100 вбитих
ВОт не нужно, это чистой воды уже ИПСятина, если этот случай имел место, то его с 99,99999999% убивать намерено не хотели, перестарались с принуждением. Так что патрульные тоже не имеют право идти стрелять по прохожим, а вот убить случайно 100 человек в год стрелляя по преступникам, статистика вполне допустимая, правда не у нас, а в США, где стрельбы такие происходят регулярно.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Чет 11 вер, 2025 15:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:36
stm написав:
........
Десь молодий ЛАД, вже працює чи 3 чи 4 дні, а куй замість кредитів аграріям, неможливість технологій і посівних матеріалів вже веде до потенційних проблем з поїсти пенсіонерів ЛАДів. Цікаво чи навіть умовно з 40 до 75 років вони зрозуміють що великі заводи вже були нах нікому непотрібні років з 10як у їх 40, чи так і будуть репетувати як Франт що проїли есересерівське надбання...
Честно говоря, ничего не понял.
Кто и где "працює чи 3 чи 4 дні" - имеете ввиду некоторые автозаводы?
"вже веде до потенційних проблем з поїсти з поїсти" - вот когда "потенційні проблеми" станут реальными, тогда и поговорим. Пока что их нет.
О "великих заводах" вообще не понял. Вы это говорите сегодня
, что они "нах нікому непотрібні"? Самолёты-вертолёты надо делать в гаражах? Ракеты на кухне? Арторудия в погребе? Металл для всего этого плавить на газовой горелке?
P.s. О гражданской продукции пока промолчу.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:39
alex_dvornichenko написав: Успіх написав:
Напевно це іпсятина, так?>>>
В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров.
Ипсятина не сам случай, а то, что про это теперь будут трубить из каждого утюга. Убили бомбой 20+ пенсионеров, ну это война, бывает, ничего страшного, статистика. Какой то инструктор с ПТСР загнобил новобранца - шок, сенсация, хвашисты.
Странная попытка стрелки перевести... Этого инструктора _по закону_ лет на 10 посадить может любой украинский судья? -- может.
А вот с теми пенсионерами -- все несколько сложнее.
