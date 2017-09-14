RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 05:04

  ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.

Вот именно это и принято называть беспристрастностью.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:36

  ЛАД написав:
  Banderlog написав: хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників :lol:
Чмут недавно критиковал организацию призыва и писал о том, кого "дотягивают" и какой процент от призванных. Тут выкладывали ссылку (по-моему, detroytred).

То не я був.

Але можу надати отакі цифри:
"В мене в полку 60-70% бувших сзч-ників" Верес.
Це в полку, який він за менш чотирьох місяців з нуля сформував нещодавно. Бпла.
Хоча там же він одночасно каже, що з 3000+ особового складу тисяча бувших сзч-ників (тобто 30%)).

Але це виключення...
Бо не звичайна частина. Проект...
В якому "мої люди не будуть жити в палатках (а тільки в кращих умовах)" і де "бійці на передку мають новітні авто (з переобладнанням вартістю 2,5++ млн. грн. і не китайські, а управлінці полку їздять по "Києву" на б/у". Ну і інше забезпечення а-ля космос... нехай і з затримкою.
Звісно, що народ туди ломиться.

Умови... Управлінці створюють умови.
Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де.
І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:41

  Banderlog написав:
  Hotab написав:
ЦВС то шо?

Цивільновійськове співробітництво. Функції 2,
випросювати волонтьорку, і різні ніштяки .
Та передавати тіла родичам, короч несвадєбний і негенерал.
Наш бригадний ні випросювати ні агресивно жебрати не вміє.)

А, точно
Якось в 16-му наче на курсах англ в ВІКНУ сидів кілька місяців з мадам з цього ЦВС. Цілий майор була, яка в армійській справі (жодній її сфері) була ні бум бум)) . Зате пафосу було… пілотам саме зарплату підняли, вона не могла зрозуміти, чому вона в Києві отримує менше мене, бойового пілота, на переферії. 😅
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 08:45

  Banderlog написав:
  tumos написав: Тут свою точку зрения высказал Бандерлог. )

Це не моя точка зору, це стратегія влади.
Вона іде в натяжку, прикладаючи рівно стільки зусиль скільки достатньо для збереження рівноваги на фронті.

Дик, це і є самим класичним прикладом --- виконують свої функції-обов'язки по мінімуму, по мінімуму, який необхідний, аби зберігати ситуацію, стан існування.

Ризиковий підхід... між крапельками пропітляти, бо будь-який форс-мажор і стійкість системи під загрозою.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 09:37

  ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

Дешевая манипуляция ...
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.

Вот именно это и принято называть беспристрастностью.

Согласен.
Это и Hotab отметил.
Но я не об этом. Просто очень много написали люди, которых этот вопрос лично вообще не затрагивает и мог бы не интересовать.
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

Дешевая манипуляция ...

Ты не только в ЗСУ на ЛБС, но и в бинокль наблюдаешь как буряты наполировывают свои орудия нападения?
  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав: хз кого там тягнуть, сюди дотягають в основном покаявшихся сзчшників :lol:
Чмут недавно критиковал организацию призыва и писал о том, кого "дотягивают" и какой процент от призванных. Тут выкладывали ссылку (по-моему, detroytred).

То не я був.

Але можу надати отакі цифри:
"В мене в полку 60-70% бувших сзч-ників" Верес.
Це в полку, який він за менш чотирьох місяців з нуля сформував нещодавно. Бпла.
Хоча там же він одночасно каже, що з 3000+ особового складу тисяча бувших сзч-ників (тобто 30%)).....
Нестыковка в цифрах у нас часто встречается. Нет уважения к точности. Часто используют гиперболы.
И создал он полк не с нуля - как-то говорил, что его батальон вошёл в состав полка чуть ли не в полном составе.
А умови...
Да., можно создать несколько образцово-показательных частей, обеспечить так всю армию невозможно. Думаю, даже в более богатых странах в условиях серьёзной войны.
И не очень представляю себе: "мої люди не будуть жити в палатках (а тільки в кращих умовах)". Что такое "кращі умови"?
  ЛАД написав:А умови...

Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.

Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками.
(Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей).
Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.

А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач...
(Це його слова).
______________________
І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").

А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова..
(Це ні добре, ні пагано. Це констатація).
Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 13 вер, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
  ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.

друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 вер, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
