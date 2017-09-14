|
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:04
ЛАД написав:detroytred, Hotab
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
щось ви забули німецького бігунця, який дуже активно критикує мобілізацію - бо треба виправдати власну втечу.
й чомусь всі критики забувають про головне - причини мобілізації. влада сама вирішила мобілізувати з усіма наслідками, а не тому, що йде війна, наступає ворог, який зовсім не рахує людські втрати - й потрібно від нього захищатися. всі ці критики мобілізації не пропонують ЖОДНОГО рішення, й ховають голову в пісок, що ухилянтсво від мобілізації було в США під час війни у В'єтнамі, й там це теж було злочином. немає справедливої мобілізації, на жаль. чому ці настрої розганяють проросійські сили - зрозуміло. зрив мобілізації теж допомагає руським наступати. чого це підтримують наче наші - або дурні, або егоїстичні боягузи (хоча останні мали б заховатися й не відсвічувати), або не такі вже й наші...
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:13
Shaman написав:
під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Так що робити з твердженнями голови розвідки Буданова? От що? Заплющити очі наче не було, відкинути? Чи братти до уваги і враховувати хоч якось?
Дивіться: я до цього інтерв'ю співав (і дійсно був впевнений), як оце у вас, і ще додавав про Кавказ і т.д.
І тут Буданов ...як пустим мішком по голові. Цеберка холодної води...
І що? Відкинути? Бути впевненим так само, як і раніше, і співати далі?
Ну я вважаю, що, як мінімум, це треба взяти до уваги, враховувати.
Або!!! Просто вірити...
Ну й тоді співати "вірю...".
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:17
Shaman написав:
Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре?
То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся.
Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
щось ви забули німецького бігунця, який дуже активно критикує мобілізацію - бо треба виправдати власну втечу.
й чомусь всі критики забувають про головне - причини мобілізації. влада сама вирішила мобілізувати з усіма наслідками, а не тому, що йде війна, наступає ворог, який зовсім не рахує людські втрати - й потрібно від нього захищатися. всі ці критики мобілізації не пропонують ЖОДНОГО рішення, й ховають голову в пісок, що ухилянтсво від мобілізації було в США під час війни у В'єтнамі, й там це теж було злочином. немає справедливої мобілізації, на жаль. чому ці настрої розганяють проросійські сили - зрозуміло. зрив мобілізації теж допомагає руським наступати. чого це підтримують наче наші - або дурні, або егоїстичні боягузи (хоча останні мали б заховатися й не відсвічувати), або не такі вже й наші...
Ви підмінили предмет 😁
Предметом того обговорення було не ухилянство та ухилянти, дії ухилянтів, а дії представників влади в площині законності.
Законності, а не справедливості, як ви зазначили.
(Стосовно справедливості, то вже інший предмет).
І рішення цього не складне та наявне - зміна законодавства. Тобто надання повноважень всл тцк здійснювати адмінзатримання та доставлення в ТЦК. Раз це вже є необхідною практикою для підтримки функціонування ЗСУ.
Хоча, імхо, кращим рішенням було б, щоб цим (діями з порушниками-цивільними) займалася суто поліція чи нацгвардія на край. Але не всл ЗСУ тцк.
А так, як це відбувається зараз, то це і є отією водою на млин ворога.
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:43
Shaman написав:
Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Расскажи ка на пальцах шо там кроме тонн реальных(но напечатанных) денег и ляма эмбицилов(которых проще палёной водкой было зарыть) теряет рашка?
И не является ли центром управления спецоперацией тот совет, который разрешил всем этим Костиным и Песковым с Шуваловыми покупать у них домики по сотне лямов и парковать яхты там же? Который может забрать потом "редкозёмы" за долги или копьё.
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:59
барабашов написав: Shaman написав:
Добавлю к вопросу о морали.
Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).
На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Расскажи ка на пальцах шо там кроме тонн реальных(но напечатанных) денег и ляма эмбицилов(которых проще палёной водкой было зарыть) теряет рашка?И не является ли центром управления спецоперацией тот совет, который разрешил всем этим Костиным и Песковым с Шуваловыми покупать у них домики по сотне лямов и парковать яхты там же? Который может забрать потом "редкозёмы" за долги или копьё.
конспірологічну маячню краще прокоментують лікарі по профілю халяви
.
а що втрачає Раша - окрім НПЗ, чиї палаючі фото ми бачимо щодня. вона втрачає економіку - через закриття ринків вже стагнує вугільна промисловість - нема чим платити зп, й шахти закриваються (Донбас має розуміти, що їх вугілля взагалі не потрібне). газ - втрата перспективного ринку, й не зрозуміло що з альтернативою - спочатку треба побудувати газовод за десятки ярдів, а там китайці скажуть ціну на газ. та ж нафта - продають зі значним дисконтом, а логістика все дорожчає - без війни Раша отримувала б в рази більше грошей від нафти. про надруковані гроші вже сказали. поки їх друкують під залишки фондів - це трохи обгрунтовано. прямий друк - не за горами, якщо вже не почався - як ще закрити шалений дефіцит бюджету, який всім відомий (гадаю скоро теж засекретять).
вбитий та скалічений мільйон людей - тут же так багато демографів. нехай вони розкажуть, як це погано для країни - бо це й робітники, й споживачі. й як би вони не бухали - гроші якось же заробляли. хто тепер це буде робити? на сході зрозуміло - китайці.
а скільки взагалі грошей витрачається марно на війну (замість лікарень та соціалки)? це вже взагалі ніхто не рахує
але за доповідями своїх керівників Раша лише укріплюється на фоні війни - побажає їм успіхів на цьому шляху - бо чим раніше ця імперія сконає, тим простіше сусідам буде жити далі. це як наркоман у під'їзді - й своє життя занепастив, й сусідам шкодить...
