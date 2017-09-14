|
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:43
Hotab написав:andrijk777
Чому при вибуху - обов'язкова пожежа?
Тому що кожен пасажирський літак - це танкер з паливом, і навіть на етапі заходу на посадку у літака зазвичай запас не менше як ще на 1 годину польоту.
У ту154м , який прожорливий, це 5 тон. Це мінімум. А такий як польський в гостях у Росії, то може ще мав і паливо на зворотній шлях, таке часто практикують коли не впевнені в приймаючій стороні.
Тим більше відстань коротка , і в такому випадку паливо беруть в обидві сторони.
Вибух, горять вибухові речовини, літак розламується, паливо ллється. Без пожежі не обійтись.
Вона і без вибуху майже завжди є. А з вибухом…
Upd: перед посадкою екіпаж заявив fuel endurance 1 год 30 хв. Це біля 7 тон палива на борту.
Ні, цих аргументів не достатньо. Те що в літаку було паливо(а паливо завжди є
) не означає що 100% буде пожежа.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:45
katso написав: andrijk777 написав:
Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт.
Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.
Вам потрібні шкільні знання фізики щоб розуміти різницю між літаком і машиною. Різницю між ударом літака у дерево і машини у дерево.
Я вам не вчитель фізики.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:47
fler написав:
Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
1) Як "хто?" - твій чоловік та син!
2) Твій чоловік та син!
3) А твій чоловік та син - якісь особливі, чи руді? Нехай йдуть і підмінять тих, хто на фронті!
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:56
_hunter написав: fler написав: _hunter написав:
Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
1) Детей/внуков/мужей у них нет? - как так получилось?
2) "все не выедут" (с) Или уже выедут?
3) Как захотят.
розповідає людина, які тікала (й втекла одна). під час слізних розповідей, як цей бігунець в перший раз не встиг втекти, не було розмов, що в машині був ще хтось. це ж втрата часу - а такі бігунці завжди - кожен сам за себе
про військових взагалі перл - ті, хто не зможе виїхати - бо про батьків багато хто думає, не як ху.нтер, чекає одне - фільтрація та тортури, й вирок напевне. що буде робити Раша не знаємо, бо масових випадків не було, але залишати в спокої не будуть. те, що знаю - поб'ють до півсмерті та викинуть - це кращий варіант...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 13 вер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:57
andrijk777 написав: katso написав: andrijk777 написав:
Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт.
Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.
Вам потрібні шкільні знання фізики щоб розуміти різницю між літаком і машиною. Різницю між ударом літака у дерево і машини у дерево.
Я вам не вчитель фізики.
Літак ударяется не в дерево, а в землю.
Что физика скажет на эту тему?
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:01
ЛАД написав: andrijk777 написав: katso написав:
Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.
Вам потрібні шкільні знання фізики щоб розуміти різницю між літаком і машиною. Різницю між ударом літака у дерево і машини у дерево.
Я вам не вчитель фізики.
Літак ударяется не в дерево, а в землю.
Что физика скажет на эту тему?
Там клініка. Вибух (начебто) на борту з 7 тонами палива в акурат біля землі (по легенді). Нічого не спалахує. Дивина, але ж він нам не вчитель фізики.
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:05
fler написав: _hunter написав:
Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
Не буду проводить примеры (знаю такой), когда 22.02 женщину с новорожденным должны были выписывать из роддома. Выписка обычно где-то в 12 дня. Муж приехал в 6-7 утра, забрал под расписку и тут же уехали на западную из Харькова.
Но если единственное, что удерживает людей это закрытые границы, а защищать страну они не хотят, то войну точно надо заканчивать.
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:23
ЛАД написав:
Доверяете вы именно Солонину.
Для неспециалиста (какими мы с вами являемся) факты можно подобрать и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию.
Будет выглядеть очень убедительно и логично.
В таком случае есть 2 варианта - либо доверять официальной версии, либо садиться, тратить много времени (мы ведь не специалисты) и разбираться дотошно самому.
Не вірна логіка.
Офіційна версія не дає відповіді на ключове питання будь-якої трагедії - Від чого померли люди?
Солонін(насправді не він, він просто випустив відео) - вказує на цей недолік. Я б звичайно сам ніколи не здогадався що існує такий недолік в офіційній версії.
Відповідно офіційна версія відкидається. А приймається версія Солоніна. Все просто. Не потрібно прям сильно глибоко у все вникати.
Ніхто не забороняє офіційній версії "подобрать факты и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию."!!! І так тепер роблять постійно. "Офіційні версії" мають значно більші можливості дурити і махлювати людей. І люди їм вірять, бо вини офіційні.
Більше того - офіційним версіям не потрібно нічого доказувати, в той час як альтернативним потрібно як мінімум довести неправдивість офіційної.
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:54
fox767676 написав: _hunter написав:
Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
видать давно вы не нюхали дым отечества
помимо мобилизации последние полгода добавилось стрессов
На словах ты такой грозный, а на деле - до усрачки боишься мобилизации )
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:05
fox767676 написав: fler написав:
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
1 - А що для них зміниться з відкриттям кордонів ?
навпаки, багатьох літніх людей 75+ зможуть вивезти їх діти з під бомбьожек та сирен у затишні країни.
самі вони наврядчи наважуться поїхати у невідомі края
2 - а для чого відкрили кордони для 22 річних
, якщо до перемоги ще 10 років, як вам циганка тоді наврочила ? Який буде середній вік армії, та країни взагалом на момент перемоги - 55?
3 - так військові ж за перемогу, якщо випускаєте молодь , а "за нас весь" світ - то їм на підкриплення шукайте легіони мотивованих бадьорих негрів до 40 з "усього світу що за нас"
_hunter написав: fler написав:
Лише 3 питання:
1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох?
2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть?
3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
1) Детей/внуков/мужей у них нет? - как так получилось?
2) "все не выедут" (с) Или уже выедут?
3) Как захотят.
З приводу п.1, що номерний фокс, що _hunter - обоє інфантили-теоретики
Бо навіть в межах одного міста, перевезти нетранспортабельних стареньких - реальна проблема
Не кажучі, щоб вивезти їх за кордон
Навіть якщо вивезли, хто за кордоном буде за ними доглядати ?
