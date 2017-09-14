Додано: Пон 15 вер, 2025 17:46

wild.tomcat написав: давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач.

wild.tomcat написав: чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили?

wild.tomcat написав: я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять.

wild.tomcat написав: ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...?

Усі люди різні.Те, що Ви пишите, людство вже проходило, а деякі суспільства і зараз проходять. Жінки - якісь інваліди, тому вони і голосувати не повинні, займатися певними професіями, мати банківські рахунки і т.д. Реальність же показує, що жінки можуть бути ким завгодно і займатися чим завгодно.Я і чоловіків таких не знаю. Але проблема в тому, що багато хто в українському суспільстві вважають, що "справжні" чоловіки повинні вміти це робити.Я теж не заміню, і що? Я навіть керувати авто не вмію і не хочу.Де Ви це прочитали? Я хочу, щоб кожен займався тим, чим може/хоче. Я проти стереотипів, а не за примус когось щось робити. Мова-то йшла про чоловіків, яких хтось вважає "несправжніми" через те, що вони щось не можуть робити, є слабкими або бояться чогось.Я розумію, що кожен із нас вариться у якійсь бульбашці, тому для мене є шоком усі ці розмови тут про "яйця" і "недочоловіків". В моєму оточенні принаймні вже з Університету ніхто ніколи не вживав таких слів, не приписував "ролі" і не обговорював хто що може. Я думав, що українське суспільство подорослішало, але виявляться, що ми просто оточуємо себе людьми, з якими у нас однакові погляди на життя.В принципі, я погоджуюсь з Вашими оцими Вашими словами"що за сукупним набором характеристик таки вони різні,, еволюція. кожного під свій набір задач."Лише потрібно додати, що кожного чоловіка природа теж створює різними, і сприймати людину необхідно такою, якою вона є, а не нав'язувати їй якісь штучні характеристики.