stm написав:Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
як то так ? Не вийде? армія всього мільйон? Невже не вийде набрати ще 1)? Це тому що решта не хочуть?) То мож і не треба, якщо більшість не хоче? Тут кажуть русскій бунт бєссмислєнний і бєспощадєн.) А український відрізняється? Чи мож непальський, або французький? Всякий бунт це хаос.
Наразі ті хто у війську незважаючи на віру, мову і колосальну втому не бажають здавати території. Вам навіть майора дали, щоб не здавати. )
budivelnik написав:Якщо глуха- то співати чи писати музику
У Бетховена получалось.
Окрім таланту, використовував доступні тех.засоби:
Бетховен використовував кілька різних пристроїв та методів, щоб відчувати музику та вловлювати звуки, коли його слух поступово погіршувався. У деяких джерелах згадується, що композитор використовував примітивні слухові апарати, які були доступні в його часи. Це могли бути прості трубочки, які він вставляв у вухо, щоб схопити звукові хвилі. Бетховен сам розробив інструмент, який нагадував піаніно з прикріпленими до нього вібраційними пластинами. Коли він грав, вібрації проходили через інструмент та передавалися до його тіла, що дозволяло йому відчувати музику. Також відомо, що Бетховен використовував величезну дерев’яну планку або дошку (трапецію), за допомогою якої він відчував вібрації, коли хтось грав на піаніно або інших музичних інструментах. Він прикладав вуха до цієї дошки, щоб відчути вібрації звуків. https://subota.online/mystetstvo-iak-be ... ly-ohlukh/
Ну майор, це не командувач армії. Час ще є ) Але не так щоб багато. Війна стала дуже технологічною і кровавою. Наразі ці технології є у України та оркостану з практичними навичками. Та у Китаю з точки зору ліній виробництва. А у НАТО є збиття 4 шахедів ракетами за 2млн.$ і Трамп, якого Китай сприймає як х... зеленського у 2019. І це прям проблема...
smdtranz написав:Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году они будут включать: повышенную пенсию; ... скидку 75% на оплату коммунальных услуг, квартплату и закупку топлива для отопления.
вроде и фигня все по отдельности, но в сумме выходит приличная нагрузка на бюджет, учитывая то, что чем больше квартира, тем больше шансов, что там будет прописан убд ради льгот по коммуналке (которая сама по себе дотационная), плюс всякие отдельные программы вроде е-осели и тд
Не все так однозначно.
Згідно з нормами закону, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на доплату до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
У 2025 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, не змінився і становить 2361 грн. Тобто кожному учаснику бойових дій держава має доплачувати цьогоріч по 590 грн до основного розміру пенсії.
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 4 куб. метри природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 30 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
2. Водопостачання:
2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за наявності послуги з постачання гарячої води та 3,6 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за відсутності послуги з постачання гарячої води.
3. Водовідведення:
3,6 куб. метра на одну особу на місяць.
4. Природний газ:
- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 3,3 куб. метра на одну особу на місяць; - за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 куб. метра на одну особу на місяць; - за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. метра на одну особу на місяць;
5. Електроенергія:
70 кВт•г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт•г на місяць;
6. Житлові послуги:
1) оплати житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком; витрат на управління багатоквартирним будинком - 21 кв. метр загальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
2) оплати комунальних послуг - послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії - 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
Для сімей ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та статті 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”), у разі використання природного газу для індивідуального опалення зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім’ю.
З другого боку за УБД не рахують доходи сім`ї:
За новими правилами пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаватимуться з урахуванням середньомісячного доходу родини за останні шість місяців, якщо дохід в розрахунку на одну особу не перевищує 4240 гривень (величина податкової соціальної пільги у 2025 році). Разом з тим, за окремими категоріями зберігається право на використання пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства, незалежно від доходу. Зокрема, це: - учасники бойових дій; - особи з інвалідністю внаслідок війни; - члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких поширюються пільги: – дружина (чоловік); – неповнолітні діти (до 18 років); – неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи; – непрацездатні батьки; – особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький
Серед них: • Мобілізація. • Підвищення обороноздатності. • Переведення підприємств на особливий режим роботи. • Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати.
квартал максимально далі буде тягнути гуму
Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Дурнику Ти б проти себе бочку то не катив... Це ж ТВОЯ теза - можновладці все вирішують ? А раз так, ти повинен глотку Ладу перегризти за його вимоги до зрівнялівки... Бо якось тупо по совковому Хтось повинен більше робити для ІНШИХ і при цьому отримувати неадекватно до зробленого..
І таких нестиковочок в тебе море. А все тому що той хто вміє читати і не вміє аналізувати і практично перевіряти прочитане - нічого розумного з прочитаного не винесе.
ЛАД написав:У нас здесь собралась старшая группа детсада? Своих мыслей нет, надо разжевать и в рот положить? Похоже, что так. Мне было интересно услышать мнения других людей, а не навязывать своё.
це мені розповідає людина, яка на мої думки відповідає, що не може відповісти?
А у вас уже есть "думки"? Пока что вижу только лозунги.
звісно можна називати думки інших лозунгами - й це каже людина, яка розповідає про класову боротьбу тому хочете дискусії, то висловите СВОЇ думки - а то я вже десятки разів бачу лише - не хочу відповідати.
демагог ви звичайний, "батенька". коли зможете відповісти, може й щось обговоримо, а так нема що - ані лозунгів, ані думок - лише постійні з'їзди