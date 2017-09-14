❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент
міністр фінансів США Скотт Бессент не думает о том, что при введении такого "вторинного мита" росс. нефть может исчезнуть из мирового баланса (если страны, на которые введут такие мита, поведутся и перестанут её закупать)? А в результате цены взлетят до небес, а мир получит такой нефтяной кризис как в 1973. Если не сильнее.
від перестановки доданків сума трохи зменшиться, ЄС буде трохи більше закупати в США вуглеводні, роблячи МАГА, а Брікс буде в своїй пісочниці влаштовувати банкет
_hunter написав:О! -- началось прощупывание общественного мнения?
Відкрийте кордони — дайте людям виїхати. Людина виїхала — забираємо в неї паспорт і все — вона більше не громадянин України, — заступник командира батальйону безпілотних систем 58 ОМПБр Роман Мироненко
fox767676 написав:очевидно что продолжение войны только отдаляет Украину от идеалов евроинтеграции Если в 2022 на Западе говорили о членстве Укураины не только в ЕС, но и даже иногда НАТО, то сейчас о НАТО речь вообще не идет, и власть в ЕС перехватают противники квроинтеграции Украины
ще трошки покращання перпозицій (напр, поки не прийдуть до влади Ле-Пен та АДН) і потужний кінець воукерів
fox767676 написав:очевидно что продолжение войны только отдаляет Украину от идеалов евроинтеграции Если в 2022 на Западе говорили о членстве Укураины не только в ЕС, но и даже иногда НАТО, то сейчас о НАТО речь вообще не идет, и власть в ЕС перехватают противники квроинтеграции Украины
ще трошки покращання перпозицій (напр, поки не прийдуть до влади Ле-Пен та АДН) і потужний кінець воукерів
то й біс з ними, воуками за Україну , яка необачно пов'язала з ними власну долю, душа болить