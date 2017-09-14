|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:59
У Польщі дах будинка розвалив не дрон, а ракета з винищувача, — Rzeczpospolita
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 16 вер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2681
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...
То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.
ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....
Є така річ, як навчання та реал за віконцем.
Навчання показує, що можновладці-управлінці-регулятори реформують країни та через це отримують результат в країні.
Реал за віконцем показує, що наші можновладці-управлінці-регулятори дали отой... результат.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25551
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:04
whois2010 написав: Xenon написав:
:mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!
❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект
Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.
хто сміявся з Флаєвих кавалєрок?
прийдеться панове ухилянти, переписувати майно назад з дружини/мами/тещі на себе
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2681
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:07
Banderlog написав: buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.
отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?
Авжеж нема. Чоловіка колєжанки забрали 1 серпня. Зупинили маршрутку і всіх перевіряли. В нього ВЛК не було пройдено. Зараз у новій бригаді, яка ще комплектується.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5852
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:09
fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5852
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:17
fler написав: fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
Якщо ви про Трампа, то проблеми,якщо піде, будуть у його недоброзичливців, бо на заміну прийде Венс.
Єралашик, як детройт любить
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 16 вер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4237
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:19
fox767676 написав:
бо на заміну прийде Венс.
Ще й на 8 років..
Як подейкують.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25551
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:26
fox767676 написав: fler написав: fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
Якщо ви про Трампа, то проблеми,якщо піде, будуть у його недоброзичливців, бо на заміну прийде Венс.
Єралашик, як детройт любить
Вęся
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40817
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:33
наша пісня гарна й нова...
❗️Зеленському доведеться укласти угоду, – Трамп.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5517
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:34
fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
Народ не розрізняє монетаристів і кейнсіанців. Народ хоче добре жити, а все решта йому фіолетово.
Добре бути кейнсіанцем, коли у тебе багата і стабільна держава. Друкуй гроші - отримуй попит - всім добре. Особливо добре США, їх інфляція йде в інші країни. А ось бідним(і не стабільним) країнам не дуже добре - друкуєш забагато - отримуй інфляцію 100+%.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6735
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|125419
|
|
|1493
|310620
|
|
|6076
|993401
|
|