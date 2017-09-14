RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:42

  flyman написав:
  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

не Мілей, а його партія, і не вибори, а локальні вибори, тіпа як в Київраду, і не програв, а набрали менше голосів чим суперники (десь так 36% vs 48%)

Схоже на те що Мілей - все. Багато гучних заяв він робив, майже два роки пройшло, історично в таких таких випадках - далі буде тільки гірше, рейтинг буде падати.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:44

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Є освіта
Можновладці створили умови по яким
а - є програма для кожного року навчання,
б - є місця навчання
в - є вчителі які знають кого коли і де вчити
г - є учні які знають де коли і що їх будуть вчити...

От тільки проблема
Умови створені для всіх ОДНАКОВІ... а на виході Будівельників 5% і фантазерів 95%..
З чого б це? Хто винуватий?
За 15+ років пояснень ти так і не допетрив, що виходів два:
- або сприятливі умови для середняків (тобто більшості). Тобто ще кращіумови необхідно робити;
- або оті 5% настільки потужні, що витягують усіх інших (середняків, більшість). Як ото Боїнги-БМВ витягують.

Але ти і Ко (якщо можновладців-управлінців-регуляторів до цих 5% включити) витягли тільки себе...
Бо спотужнічали лише на курі-зерно-махазин.
1 А що таке сприятливі умови для середняків?
Чим вони відрізняються для вже створених?
Розженемо бідняків. загнобимо 5% і будемо середняків возити на авто?
2 Ти ж викладав
Ти знаєш алгоритм роботи викладача
а - визначити рівень і можливості кожного
б - працювати з тим хто дає найкращий результат
в - замаскувати відвертого двієчника
3 На відміну від фантазерів - є реалії....
Так 5% можуть ДАТИ списати середнякам і цим покращити ВІРТУАЛЬНУ оцінку
Так викладач , може понизити критерії і також покращити ВІРТУАЛЬНУ оцінку піднявши СЕРЕДНЮ..
але
Реальна оцінка то залишиться реальною
4 Так , викладач може ( або 5% найсильніших) написати завдання (підтягнути когось)....
Але знову ж РЕАЛЬНИЙ результат не зміниться.
5 Викладач створює умови (вказує що вчити ,де знайти і так далі) але викладач(найсильніші чи середняки) не будуть РОБИТИ(вчити ) за когось ...

От і виходить
Умови створені для всіх
А результат залежить від кожного окремо.
І з цих ОКРЕМИХ результатів КОЖНОГО і буде складатись Загальний результат всіх.

ПС
і взагалі вчи основи економіки.
Земля-праця-капітал
Спочатку все базувалось на наявності землі(як території звідки можна було видобути щось корисне зерно/копалини) з допомогою праці

і до 1600 року у загальносвітовому ВВП земля+праця займала 90%

Станом на сьогодні
земля+праця-менше 30%
праця+капітал - +/-70%.. при чому вплив капіталу підвищується , вплив праці зменшується, вплив землі зменшується до 10%....
Сьогоднішня війна це спроба тих чия економіка базується на земля+праця(викопні мало ефективні результати) затриматись і не розвалитись в цьому світі економічно
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:50

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...

То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.

ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....
Є така річ, як навчання та реал за віконцем.
Навчання показує, що можновладці-управлінці-регулятори реформують країни та через це отримують результат в країні.
Реал за віконцем показує, що наші можновладці-управлінці-регулятори дали отой... результат.
Єдине що ти можеш побачити за віконцем - цуе порівняння картинки з різних віконець...
А от ЗРОЗУМІТИ чому картинки різні, якщо ти не приймав участі у створенні картинок -ти не можеш.
От і виходить
Пробуєш аналізувати те в чому не розбираєшся...
ПС
я також відрізню синій колір на картині від червоного... але не ризикну вчити Мікеланджело -який краще використовувати..
Ба більше, я навіть не ризикну обговорити ікону написану моєю племінницею, яка на 35 років молодша від мене , але яка закінчила ЛНАМ і присвятила малюванню 20 років з 25 свого життя.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:55

  _hunter написав:В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...

а якщо це показове розкручування британського шпінделя з натяком Індії?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Єдине що ти можеш побачити за віконцем - цуе порівняння картинки з різних віконець...

не читав від початку, але є питання:
чому найбагатша за ресурсами країна Європи (не кажучи про транзитні можливості, плюс вихід до двох морів) є найбіднішою у Європі?
Я підозрюю що відповідь у будівельника щось типу "народ попався бракований, питома вага будівельників найнижча у світі, менше ніж в Еритреї, від того й усі проблеми".
Тільки от чомусь головну проблему України Захід всі ці роки бачив саме в корупції та недостатніх реформах "можновладців-управлінців-регуляторів" а не в неправильних українцях
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:30

  Letusrock написав:У Польщі дах будинка розвалив не дрон, а ракета з винищувача, — Rzeczpospolita



певно так, летіли ж картонки/пінопластові літачки :lol:

ракета "повітря-повітря" з F-16 довжиною біля 3 метрів і вагою понад 150 кг, у якій не спрацювала система наведення.

Руйнування могли бути значно гіршими, але, на щастя, ракета не перейшла у "бойовий" режим та не вибухнула – тому що активувалися запобіжники, повідомив співрозмовник.

За інформацією видання, слідчі вже розібралися, що відбулося, проте не розкривають інформацію для загалу.

Мер Вириків повідомив, що відновлення знищеного даху буде коштувати близько 50 тисяч злотих. Власникам запропонували інше тимчасове житло.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 6/7220328/

рокета, звісно ж випущена з ф-16 (українського 8) ) аби втягнути бідних кабанів у війну :lol:
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:31

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Єдине що ти можеш побачити за віконцем - цуе порівняння картинки з різних віконець...

не читав від початку, але є питання:
чому найбагатша за ресурсами країна Європи (не кажучи про транзитні можливості, плюс вихід до двох морів) є найбіднішою у Європі?


Найбідніша ? ))

Чудові будинки на Закарпатті, то точно від бідності
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:45

  fler написав:
  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?

Авжеж нема. Чоловіка колєжанки забрали 1 серпня. Зупинили маршрутку і всіх перевіряли. В нього ВЛК не було пройдено. Зараз у новій бригаді, яка ще комплектується.
одна баба говорила друга баба чула :lol:
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія навмисно вдарила по рятувальниках у Чернігівській області, є поранені
Подія сталася в Ніжинському районі Чернігівської області. Вогнеборці ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла через атаку російських дронів. У цей момент ворог і завдав прицільного удару.


Росія атакувала рятувальників на Київщині, коли ті гасили пожежу після попереднього удару
Вночі 16 вересня внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на території автомобільної стоянки торговельного центру.

Під час гасіння пожежі росіяни повторно вдарили по об'єкту. Внаслідок другої атаки пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі.


Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам ...
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 17:56

Всюдисущий Єрмак: планетарне его, провал у Вашингтоні, втручання в операції ЗСУ і накрутка в’єтнамських ботів :shock:
https://censor.net/ua/resonance/3574387 ... -u-skandal
