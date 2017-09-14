RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:02

У шольца на подачках то передова..

pesikot
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .


Хантеровський «обоз».
Hotab
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:09

  flyman написав:
  _hunter написав:В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...

а якщо це показове розкручування британського шпінделя з натяком Індії?

Все может быть: на удивление быстро самоорганизовались. И на удивление быстро именно эксперимент закончили: уже выбрали Премьера (хотя в самом начале шли посты "нафига нам эти кровопицы - мы сейчас Народное Правление организуем!")...
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:12

  Hotab написав:
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .

Хантеровський «обоз».

Я что-то пропустил - и МЧС под управление ЗСУ передали? :shock:
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:54

Ну нифига себе какие новости пошли! -- неужто действительно готовятся все это дело прекращать? :shock:
-- не прошло и трех лет, как
Генпрокурор повідомив, що влітку 2025 року ухвалив рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. За її результатами звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів - з адміністративних посад, на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:54

  _hunter написав:
  Hotab написав:
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .

Хантеровський «обоз».

Я что-то пропустил? - :


Баварського бокалюшку?
и МЧС под управление ЗСУ передали? :shock


Дурнішого питання не придумати.
Воюють СОУ. А в них входить як ЗСУ, так і МНС, І ще багато хто. І більшість з них ще і воюють безпосередньо.
В мянімірку бігунця воює якась частина ЗСУ і більше ніхто.
Накатим баварського !!
Hotab
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:07

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .

Хантеровський «обоз».

Я что-то пропустил? - и МЧС под управление ЗСУ передали? :shock:

Воюють СОУ. А в них входить як ЗСУ, так і МНС, І ще багато хто. І більшість з них ще і воюють безпосередньо.

СОУ - это "кто"? -- ССО?
Всеравно не сходится:
С 25 апреля 2014 года деятельность службы направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел Украины
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яке ж воно убоге. Що ти робиш в темі взагалі?
Hotab
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..............
>>> Можно уточнить, в чём у них прямая демократия?
Создали в Дискорде "группу страны" и там голосуют...
Ссылку на новость можно?

>>> Швейцария давно практикует
Вы это нарочно делаете?..
ОК: "всеообщими открытыми голосованиями - БЕЗ ПРОСЛОЕК в виде министерств/рад/парламентов/..."
Референдумы в Швейцарии проходят без "прослоек".
Вы этого не слышали?

>>> Ссылку на новость можно?
Уже нет смысла: эксперимент можно считать законченным - выбрали PM...

>>> Вы этого не слышали?
Вы, в свою очередь, не слышали этого?
Правительство предоставляет народу подготовленные проекты законов.

Разницу между выборами и принятием законов не видите?
Если вы выборы называете "прямой демократией", то это во всех странах.
От того, что непальцы организовали выборы в "группе страны" в Дискорде, они не стали "прямее".
ЛАД
2
 
