Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:09

  flyman написав:
  _hunter написав:В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...

а якщо це показове розкручування британського шпінделя з натяком Індії?

Все может быть: на удивление быстро самоорганизовались. И на удивление быстро именно эксперимент закончили: уже выбрали Премьера (хотя в самом начале шли посты "нафига нам эти кровопицы - мы сейчас Народное Правление организуем!")...
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:12

  Hotab написав:
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .

Хантеровський «обоз».

Я что-то пропустил - и МЧС под управление ЗСУ передали? :shock:
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:54

Ну нифига себе какие новости пошли! -- неужто действительно готовятся все это дело прекращать? :shock:
-- не прошло и трех лет, как
Генпрокурор повідомив, що влітку 2025 року ухвалив рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. За її результатами звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 прокурорів - з адміністративних посад, на розгляді перебуває 228 дисциплінарних скарг.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 18:54

  _hunter написав:
  Hotab написав:
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .

Хантеровський «обоз».

Я что-то пропустил? - :


Баварського бокалюшку?
и МЧС под управление ЗСУ передали? :shock


Дурнішого питання не придумати.
Воюють СОУ. А в них входить як ЗСУ, так і МНС, І ще багато хто. І більшість з них ще і воюють безпосередньо.
В мянімірку бігунця воює якась частина ЗСУ і більше ніхто.
Накатим баварського !!
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:07

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:
Рашисти цілеспрямованно наносять повторні удари по рятувальникам .

Хантеровський «обоз».

Я что-то пропустил? - и МЧС под управление ЗСУ передали? :shock:

Воюють СОУ. А в них входить як ЗСУ, так і МНС, І ще багато хто. І більшість з них ще і воюють безпосередньо.

СОУ - это "кто"? -- ССО?
Всеравно не сходится:
С 25 апреля 2014 года деятельность службы направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел Украины
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..............
>>> Можно уточнить, в чём у них прямая демократия?
Создали в Дискорде "группу страны" и там голосуют...
Ссылку на новость можно?

>>> Швейцария давно практикует
Вы это нарочно делаете?..
ОК: "всеообщими открытыми голосованиями - БЕЗ ПРОСЛОЕК в виде министерств/рад/парламентов/..."
Референдумы в Швейцарии проходят без "прослоек".
Вы этого не слышали?

>>> Ссылку на новость можно?
Уже нет смысла: эксперимент можно считать законченным - выбрали PM...

>>> Вы этого не слышали?
Вы, в свою очередь, не слышали этого?
Правительство предоставляет народу подготовленные проекты законов.

Разницу между выборами и принятием законов не видите?
Если вы выборы называете "прямой демократией", то это во всех странах.
От того, что непальцы организовали выборы в "группе страны" в Дискорде, они не стали "прямее".
А проект закона всё же кто-то должен разработать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 вер, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:44

  budivelnik написав:Єдине що ти можеш побачити за віконцем - цуе порівняння картинки з різних віконець...
А от ЗРОЗУМІТИ чому картинки різні, якщо ти не приймав участі у створенні картинок -ти не можеш.
От і виходить
Пробуєш аналізувати те в чому не розбираєшся...

Па сєкрєту: тут цим займаються майже всі... Обговорюють, починаючи з Ковіду і закінчуючи геополітикою.

Коли буде обговорюватися створення магазину, таксі тощо --- отоді і блистай своєю практикою та досягненнями.

А поки ти про розвиток країни, ринку співаєш а-ля кожен до дзеркала..., збільшити кожному на 10% та іншу відсеб'ятину, то я буду прислухатись до викладеного в кейнсів-бальцеровичів-куанів-фрідменів.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 16 вер, 2025 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:47

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Ссылку на новость можно?

>>> Швейцария давно практикует
Вы это нарочно делаете?..
ОК: "всеообщими открытыми голосованиями - БЕЗ ПРОСЛОЕК в виде министерств/рад/парламентов/..." Референдумы в Швейцарии проходят без "прослоек".
Вы этого не слышали?

>>> Ссылку на новость можно?
Уже нет смысла: эксперимент можно считать законченным - выбрали PM...

>>> Вы этого не слышали?
Вы, в свою очередь, не слышали этого?
Правительство предоставляет народу подготовленные проекты законов.

Разницу между выборами и принятием законов не видите?
Если вы выборы называете "прямой демократией", то это во всех странах.
От того, что непальцы организовали выборы в "группе страны" в Дискорде, они не стали "прямее".

Я там чуть выше писал: они постулировали в самом начале, что не будет "прослоек" - министров/правительств/парламентов/... - будет сплошное народное управление и всеобщее счастье.
Но, как я написал - все, расходимся - эксперимент закончился.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:52

  Letusrock написав:У Польщі дах будинка розвалив не дрон, а ракета з винищувача, — Rzeczpospolita

та ніхто нікуди вже не їде, розходимся
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:53

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Banderlog, это как раз тот ответ, которого я и ожидал. :)
Поэтому и написал:

особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.
Все блогеры говорящие головы.
Просто у некоторых из них больше информации. Послушав, можно сделать какие-то выводы. И среди них попадаются умные. Тоже не мешает послушать.
Конечно, всё надо фильтровать.
Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.
