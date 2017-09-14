RSS
  #<1 ... 15157151581515915160>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:19

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну

так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи. А якщо обчислювати питомі показники по відношенню до природніх ресурсів (!) то ми не просто "лідируємо" (знизу) а на порядок випереджаємо конкурентів.
Звісно якщо рахувати суми хабарів в кеші чи відкатів по держ.закупівлях то ми в топі
В 2024 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо показників ВВП на душу населення в країнах Європи. Згідно з дослідженням, найбагатшою країною Європи та світу за рівнем ВВП на душу населення став Люксембург з показником 131 тис. доларів у 2024 році. Наступні позиції розподілили Ірландія та Швейцарія з результатами у понад 100 тис доларів. В цьому рейтингу Україна займає останнє місце з показником 5,6 тис доларів на душу населення у 2024 році.

не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)

"как пираты повлияли на глобальное потепление" (с) :lol:
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3 ... iraxA.jpeg
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:40

  flyman написав:
  ЛАД написав:У вас есть другие источноки?
И другие сведения?

Кількість добровольців
А это разные вещи.
У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.
Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:54

  Успіх написав:
  Letusrock написав:"перемога по Дніпру"
Ще трохи, і будемо казати - "та хоч би вже так..."
Бо переговорні позиції "покращуються" щодня >>>

й де ти в цьому відео побачив підстави про перемовини по Дніпру? аби накинути?

ти хизуєшся службою в ЗСУ, але не розумієш, що своїми накидами знецінюєш все те, що роблять твої побратими, що залишились...
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:У вас есть другие источноки?
И другие сведения?

Кількість добровольців
А это разные вещи.
У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.
Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.

черговий наклеп? коли відповідати за слова будемо?.. а, ЛАД?

чи може треба закривати свої виступи про об'єктивність, розумні думки та інше? бо поки що лише робиш те саме, проти чого агітуєш - класична ситуація демагога, аргументів немає, лише особисті накиди на інших.

назви хоч одну людину, хто ухиляється, але проти поступок? всі ухилянти двома руками за здатися - тут й зараз...
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:59

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:У вас есть другие источноки?
И другие сведения?

Кількість добровольців
А это разные вещи.
У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.

Ну так: "языком молоть - не мешки ворочать" (с)
Но там правильнее написать: "много людей, которые от службы _освобождены_ И при этом против любых уступок врагу".
Как раз среди тех, кто "и от армии всячески уклоняются" - процент нэзламныков пониже должен быть (как мне кажется) - потому как они понимают риски подхода "до останньои вэрбы"...
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:01

  _hunter написав:
  Shaman написав:не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)

"как пираты повлияли на глобальное потепление" (с) :lol:
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3 ... iraxA.jpeg

хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав: А это разные вещи.
У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.

Ну так: "языком молоть - не мешки ворочать" (с)
Но там правильнее написать: "много людей, которые от службы _освобождены_ И при этом против любых уступок врагу".
Как раз среди тех, кто "и от армии всячески уклоняются" - процент нэзламныков пониже должен быть (как мне кажется) - потому как они понимают риски подхода "до останньои вэрбы"...

а голосніше всіх волають бігунці - напевне в них найбільші ризики :lol: вони вже маршрут до Португалії прокладають. все вже придумали до вас - читайте Ремарка ;)
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)

"как пираты повлияли на глобальное потепление" (с) :lol:
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3 ... iraxA.jpeg

хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.

Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны :wink:
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:26

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:-----------------------------
Shaman
не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)
-----------------------------
"как пираты повлияли на глобальное потепление" (с) :lol:
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3 ... iraxA.jpeg

хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.

Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны :wink:

Не стоит бред называть теорией.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.

Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны :wink:

Не стоит бред называть теорией.

Shaman сильно плачет, если его выссказывания называют бредом - я решил культурно перефразировать...
  #<1 ... 15157151581515915160>
