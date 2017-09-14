RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 151631516415165151661516715168>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:12

"Ой, а кто это сделал ?!?" (с)
В Україні катастрофічно не вистачає працівників: іммігрантам вже платять по $800
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... po-800.htm

Зато теперь понятно - чего тот экс-азовец так заволновался...
_hunter
 
Повідомлень: 10562
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:14

  ЛАД написав:
  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9837
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:18

  _hunter написав:"Ой, а кто это сделал ?!?" (с)
В Україні катастрофічно не вистачає працівників: іммігрантам вже платять по $800
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... po-800.htm

Зато теперь понятно - чего тот экс-азовец так заволновался...

ти де цього експерта знайшов? чи сам знявся? :D

а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..

я так зрозумів, що якийсь заявки є, але щоб казати про системність - так враження, хтось один гадаю навіть не завіз, а легалізував іноземців, й всі тепер з цим носяться. 8) про клікбейтний заголовок взагалі мовчу
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9837
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:35

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:
Сегодня у вас ещё сомнения есть?

а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає
Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:39

ЛАД
Платят только сосем не по 800 долларов. :)


Гарна обмовка вийшла
От що Долярек робить з нами
Hotab
 
Повідомлень: 16358
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:40

  Hotab написав:ЛАД
Платят только сосем не по 800 долларов. :)


Гарна обмовка вийшла
От що Долярек робить з нами
:lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:42

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:

а можна бути найбіднішою країною Європи і нічого не мати крім того, що ще недокомунізувалось
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 вер, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
тобі вже раніше detroytred давав першоджерело цієї фрази, і це було сказано шановним чотириждиухилянтом, який тоді її використав у контексті "будемо битись скільки потрібно за кордони91"
Letusrock
 
Повідомлень: 2685
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..

це поки стадія заперечення.
Але якщо війна продовжиться то Бангладешський народно-демократичний халіфат стане ближче. Головне щоб в мечетях російською не молились і в школах замість російської звучала бенгальська
Letusrock
 
Повідомлень: 2685
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:52

  Letusrock написав:першоджерело цієї фрази


Він наголосив, що “ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити, ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта, ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє село, останню хату, останню криницю, останню вишню, останню вербу”.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/353 ... zemli.html

Якщо комусь не подобається верба, то можна до звільнення останньої вишні))
Криниці..

Хоча.
Жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити" -- це ще крутіше.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 вер, 2025 18:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25557
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 151631516415165151661516715168>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 311256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 994696
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14865)
17.09.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.