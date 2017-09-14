RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:20

  Успіх написав:
  flyman написав:впенсів не вистачає
Їм вигідніше смоктати бюджетного х 😅


Як ця пєдєрастія вже задовбала ...
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:23

  flyman написав:
  jump написав:
якраз новий "ресурс" підтягнеться :lol:

щоправда лише для незламного тилу та тцкунських угруповань :oops:

Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ

Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/

впенсів не вистачає


Отут ветеран каже, що не вистачає Микол.

*Гірка правда в тому, що тривалість життя таких як Микола вимірюється місяцями, після чого доведеться шукати наступного. Його піймають при виході з супермаркету "Сільпо" з пакетом що пахне хлібом і яблуками. В цьому випадку він ще буде щасливчик, оскільки тоді він матиме що поїсти, чекаючи в РТЦК на відправку далі. Інших ловитимуть біля під’їзду, коли вони виносять сміття в домашніх капцях, або зупинять кур’єра Glovo з яскраво-жовтою сумкою, когось витягнуть на блокпосту з вантажівки. Хтось мерзнутиме під квітневими заморозками на подвір’ї РТЦК — у футболці й шортах, їстиме продукти з того пакету Сільпо та яскраво-жовтої сумки Glovo, поки штаби й новостворені корпуси завмерли у теплих кабінетах, чекаючи поповнення.

Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.

Ми живемо в ілюзії, що все йде добре. У той час як Бахмут, який ніколи не був фортецею, уже давно не наш тил. Як не стали фортецями Покровськ і Костянтинівка, що зараз оточені ворогом. На мапі DeepState фронт виглядає як тонка лінія. Але насправді — там прірва.

Попереду — тривала, виснажлива війна. Жодна зі сторін не має ресурсів, аби зрушити лінію фронту. Демаркаційна лінія розширюватиметься, аби зробити обидві сторони недосяжними для дронів, дальність яких зростає.*
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/09/17/7531283/
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:23

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  pesikot написав:за СЗЧ - вже криміналка )
1. За сзч - вже давним-давно(в перший рік повномасштабки?) прописали 5-10р в'язниці!(Ну може було 3-5р ?)
2. Щоб бути в сзч - треба спочатку в нього піти😁

Вступай до лав ЗСУ - чого морозишся?
Чи в тебе здоров'я "хромає"?
Так тцк - вміє лікувати!😁😅
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:26

  flyman написав:
  jump написав:якраз новий "ресурс" підтягнеться :lol:

щоправда лише для незламного тилу та тцкунських угруповань :oops:

Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ

Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/

впенсів не вистачає

Не той ВУС у них, наразі армії України потрібні комбайнери , слюсарі і бухгалтери ...
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:28

  Успіх написав:
  pesikot написав:за СЗЧ - вже криміналка )
1. За сзч - вже давним-давно(в перший рік повномасштабки?) прописали 5-10р в'язниці!(Ну може було 3-5р ?)
2. Щоб бути в сзч - треба спочатку в нього піти😁


Ти в СЗЧ і пішов )

Ти писав, що "відпусток немає", а "відпустки" у тебе були

Так і з СЗЧ - пишешь, що немає, а воно є )))
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:29

  detroytred написав:...........
Отут ветеран каже, що не вистачає Микол.

* У той час як Бахмут, який ніколи не був фортецею, уже давно не наш тил. Як не стали фортецями Покровськ і Костянтинівка, що зараз оточені ворогом. На мапі DeepState фронт виглядає як тонка лінія. Але насправді — там прірва.

Попереду — тривала, виснажлива війна. Жодна зі сторін не має ресурсів, аби зрушити лінію фронту. Демаркаційна лінія розширюватиметься, аби зробити обидві сторони недосяжними для дронів, дальність яких зростає.*
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/09/17/7531283/

Тут некоторое противоречие.
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:30

  Vadim_ написав:Не той ВУС у них, наразі армії України потрібні комбайнери , слюсарі і бухгалтери ...


Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:32

Барабашов і Долярек, 2 глиноміси

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:впенсів не вистачає
Їм вигідніше смоктати бюджетного х 😅


Як ця пєдєрастія вже задовбала ...

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:38

  ЛАД написав:
  detroytred написав:...........
Отут ветеран каже, що не вистачає Микол.

* У той час як Бахмут, який ніколи не був фортецею, уже давно не наш тил. Як не стали фортецями Покровськ і Костянтинівка, що зараз оточені ворогом. На мапі DeepState фронт виглядає як тонка лінія. Але насправді — там прірва.

Попереду — тривала, виснажлива війна. Жодна зі сторін не має ресурсів, аби зрушити лінію фронту. Демаркаційна лінія розширюватиметься, аби зробити обидві сторони недосяжними для дронів, дальність яких зростає.*
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/09/17/7531283/

Тут некоторое противоречие.


"Некоторое противоречие" только в твоей голове ...

По факту - вЯликая Россия, с её "офигенными" ресурсами, ничего не может сделать, ЛБЗ застыла ... +/- 1-2км роли не играют

PS. кстати, в Сумской области понемногу отгоняют сцаными тряпками рашистов.
Только d44, почему-то молчит об этом
Зато как пел, как пел, когда на Сумы рашисты двигались
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:42

За даними Мінсоцполітики середня очікувана тривалість життя скоротилася з 66,4 років для чоловіків і 76,2 років для жінок у 2020 році до 57,3 років і 70,9 років у 2023 році, що обмежує потенціал робочої сили та впливає на можливості економічного відновлення.
https://www.rbc.ua/rus/news/minfin-nazv ... 13958.html
