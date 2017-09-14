Білл Гейтс, виступаючи перед старшокласниками, назвав 11 правил, про які підлітки, на його думку, ніколи не дізналися б у стінах школи.1) Життя несправедливе - звикни з цим фактом.2) Світу наплювати на твоє самовідчуття та самоповагу. Світ очікує від тебе якихось досягнень, перш ніж взяти до уваги твоє почуття власної гідності.3) Дуже малоймовірно, що тобі почнуть платити $40 тисяч на рік одразу після закінчення школи. Ти не станеш віце-президентом компанії з лімузином і особистим шофером, поки ти не заслужиш на це.4) Якщо ти думаєш, що твій вчитель суворий і вимогливий, - почекай знайомства зі своїм босом. На відміну від вчителя, кар'єра боса залежить від того, як ти справляєшся зі своїми завданнями.5) Обсмажувати бургери в Макдоналдсі - не нижче за твою гідність. Твої прадіди назвали б будь-яку, навіть таку, роботу «хорошим шансом».6) Не поспішай звинувачувати у кожній своїй невдачі своїх батьків. Не скигли і не носись зі своїми невдачами, навчайся на них.7) До твого народження твої батьки не були такими нудними та нецікавими людьми, якими вони здаються тобі зараз. Вони стали такими, заробляючи на твоє безтурботне дитинство, коли прали твій одяг, слухаючи твою нескінченну балаканину про те, який ти класний. Тому, перед тим як вирушати рятувати ліси Амазонки від знищення жадібним поколінням твоїх батьків, спробуй для початку упорядкувати свою кімнату.Твоя школа скасувала поділ на переможців та лузерів, життя – ні. В деяких школах припинили ставити погані оцінки та дозволили скільки завгодно разів складати тест. Це не має жодного відношення до того, що відбувається у реальному житті.9). Життя не поділено на семестри, літніх канікул в ньому не існує, і дуже мало роботодавців зацікавлені в тому, щоб допомогти тобі знайти твоє «я». Тобі доведеться робити це у твій особистий час.10) Не плутай реальне життя з тим, що показують по телевізору. У житті людям доводиться багато часу проводити не в кав'ярні, а на робочому місці.11) Підтримуй хороші стосунки з «окуляриками-ботаніками». Швидше за все, один із них колись стане твоїм начальником.Білл Гейтс