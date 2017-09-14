detroytred написав:3 ЛЮТОГО 2024
В Росії горить один із найбільших нафтопереробних заводів в країні
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/3/7440209/
11 МАЯ 2024
В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455312/
15 ЯНВАРЯ 2025
В российском Волгограде горел НПЗ "Лукойла", перед этим слышали взрыв – росСМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/01/15/7493651/
14 АВГУСТА 2025
В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/
19 АВГУСТА 2025
По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/
18.09.25
В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Волгоградской области Российской Федерации.
https://www.unian.net/war/udary-po-npz- ... 34342.html
"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ", - сообщили Силы спецопераций.
По их данным, ежегодный объем переработки предприятия - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.
Нєсгораємий