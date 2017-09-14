RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:09

  andrijk777 написав:
  jump написав:Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/

МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?

Ви з flyman"ом теж шукаєте 60 мільярдів?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:21

  andrijk777 написав:Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?


"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього"
"Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками".
https://focus.ua/uk/politics/724706-chu ... -ostannogo
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:
  andrijk777 написав:Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?


"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього"
"Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками".
https://focus.ua/uk/politics/724706-chu ... -ostannogo
це той, що вніс ЗП про бронювання орендадавців для ВПО https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318 ?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:16

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  jump написав:Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/

МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?

Ви з flyman"ом теж шукаєте 60 мільярдів?

Так, я шукаю. А ви ні? Вам не потрібно 60 лярдів? Дивно.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:21

  GALeon написав:
jump написав:
  andrijk777 написав:Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?


"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього"
"Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками".
https://focus.ua/uk/politics/724706-chu ... -ostannogo
це той, що вніс ЗП про бронювання орендадавців для ВПО https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318 ?

Не арендодателей, а "арендобесплатнопредоставлятелей".
Но даже в первом варианте - а как это на суть обвинения влияет?..
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:це той, що вніс ЗП про бронювання орендадавців для ВПО https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318 ?

революція на ринку оренди житлової нерухомості.
Тепер орендодавець буде в конверті ДОПЛАЧУВАТИ орендарю-ВПО за те щоб ВПО був такий ласкавий і пожив безкоштовно на площі орендодавця))
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:45

  andrijk777 написав:
  jump написав:Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/

МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?

Проєкт бюджету вже від уряду на рідкість популістичний, а депутати би мали ще докинути популізму. Трудно сказати чи можемо собі дозволити саме зараз впроваджувати безкоштовне харчування всім школярам і всіляке інше на +400 млрд у порівнянні з цим роком.
Аналіз солодких прожектів https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34081.html
Правда питання стоїть щодо пошуку "тільки" 15 млрд, бо 30 якби підтверджені та 15 мали би залишитись з цього року.
Взагалі влада явно налаштовується на виборчий процес.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 15:50

"У нас тотальна корупція абсолютно у всьому", - Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін :lol:
розповсюджує іпсо 8)
певно наклюкався віскаря у барбершопі. любитель засідань під камерами 8)
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:25

Хантер

https://www.facebook.com/share/r/19bU2i ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:30

  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/r/19bU2iSrBK/?mibextid=wwXIfr

п. Хотаб, це недорозвинений їблан...
покоління гаджетів :oops:
