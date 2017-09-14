Додано: Чет 18 вер, 2025 23:32

Shaman написав: pesikot написав: ............

Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )

до речі так, українська армія одна з найбільш боєздатних на поточний момент. й хто буде головним супротивником?

Shaman написав: ЛАД написав: .........

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.

Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я

Угу.И чего она будет стоить безоружия?Сокак-то не сложилось. Маловато. И многого просто нет.Но у вас до сих пор сомнения:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались, правда, на мерсах не разъезжали. Но "великі ракети" были. И не только. В результате на СССР никто нападать не решался.Если вам лучше кататься на мерсах под обстрелами, то это ваш выбор. К сожалению, не только ваш.Есть, правда, и другой вариант.Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно)."Ласкаве теля двох маток ссе".Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.В очередной раз могу напомнить опыт Финляндии после 1945 и до конца Союза. И на мерсах ездили, и без "великих ракет" обошлись.Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).