ЛАД написав:Бумага на всех газетах была примерно одинаковая, как бы не вообще одна и та же. Картинок было мало тоже на всех газетах. Разминать надо было получше. И я не встречал людей, которые сильно страдали по этому поводу.
Разная была бумага. Очень разная. Были не самые центральные издания, качество бумаги которых приближалось к туалетной. Не страдали, потому, что не знали лучшего.
На вопрос, что лучше, могу ответить только, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.
Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.
Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.
Явное и очень сильное преувеличение. 100 млн доларів это копейки.
Так надо было подписываться на "не самые центральные".
Хорошее решение. Но не всегда получается. И такая аналогия не проходит. Богатство и здоровье в какой-то мере связаны, но не прямо и не жёстко. С гос. финансами ситуация другая - они всегда ограничены. И можно потратить на оборону, а можно на туалетную бумагу.
_hunter написав:>>> Це при тому, що посада бронюється. Так понятно: сегодня бронь есть, завтра "бешенный принтер" печатает очередную постанову - и брони нет Поэтому да: если хоть какая-то возможность вырваться за железный занавес есть - нужно использовать...
Хантер, а де Ви дійсно? Бо наразі як жінки так і чоловіки кожні пів року відчувають що соціал і безоплатне житло то вже минуле. Канада, Нідерланди, пряма атака на чоловічу стать, Німеччина також розглядає що перша ж відмова від працевлаштування і -30% до соціальної допомоги незалежно від гендеру.
какая ещё там атака на М18-60 в Канаде и Нидерландах? Бусики ТЦК(новые Т7/8,а не 30ти летние дрова Т4 как у нас) вылавливают белых слабоговорящих на английском(французском,голландском) М явно не школьнопенсионного возраста пряио на стритах и в гаденах, и столыпинскими вагонами мяско на Ковель и Чоп?
Марченко: ми домовляємося, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових
Міністерство оборони вже підготувало попередні розрахунки: визначено кількість військовослужбовців, необхідних після завершення активної фази війни, та обсяги фінансування за категоріями. Ці дані стануть основою для спільних дій уряду та міжнародних партнерів. https://epravda.com.ua/oborona/ukrajina ... mi-811834/
>>> як жінки так і чоловіки кожні пів року відчувають що соціал і безоплатне житло то вже минуле Я вам даже больше скажу!
По данным министерства здравоохранения, число японцев возрастом более ста лет по состоянию на сентябрь составило 99 763 человека, что является новым рекордом — и рекорды долголетия страна ставит уже 55 лет подряд. Из этого числа женщины составляют подавляющее большинство — 88 %.
Shaman написав:.......... навіть якби ми зараз підтиралися газетками, військового паритету з Рашею ми не досягли б - казав неодноразово. коли всі підтиралися газетами - ніхто особливо не страждав. але коли з'явилася можливість нормально жити - ногами чітко показали, що хоче населення.
Демагогия, вполне достойная уровня инструктора по идеологии. Паритета достичь нельзя, поэтому нечего и стараться, не нужно иметь оборонку. Не нужно производить ни патроны, ни снаряды, ничего остального. Понадобится, добрый дядя даст. Подход Европы, против которого выступил Трамп. Теперь Европа лихорадочно ищет, где взять деньги, чтобы увеличить оборонные расходы. Придётся затягивать пояса, а это болезненно.
порівняння взагалі некоректне. нагадати звідки тікають - з КНДР чи з Кореї? тому не танцюйте на темі війни - у війні винна лише Раша, чиє керівництво та населення схибило на своїй імперській величі...
у війні винна Раша, тут вы правы. Наша вина в том, что мы разрушали промышленность и не занимались обороной. Результаты имеем сегодня. А "звідки тікають" понятно и естественно. Пересичному об обороне думать не хочется, к собственной заднице ближе туалетная бумага. Вот только Республика Корея живёт благодаря защите США и их военным базам на своей территории, а КНДР сама угрожает Штатам и той же Республике Корея. Нам, конечно, не нужно никому угрожать, а вот способность защищаться нам бы очень не помешала. Мы обвиняем Запад в недостаточной помощи, которую они нам оказывали в 2022-23 и оказывают сегодня. Правильно обвиняем. Но не надо забывать и о том, что если бы не поставки оружия с Запада в 2022, война, возможно, закончилась бы ещё в 2022. И не нашей победой. Просто потому, что у армии нечем было бы воевать.